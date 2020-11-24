حسناء الأهلي.. معلومات عن زوجة أحمد بيكهام بعد إصابتها بكورونا

علاقات و مجتمع

احتفلت أمس سلمى الجابري، زوجة لاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام بانضمامه للنادي مرة أخرى، ببالونات حمراء، داخل البيت، وشاركت سلمى الصور عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وما هي ساعات إلا وأعلنت سلمى عبر خاصية "ستوري"، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

حسناء بشعر أحمر طويل وعيون زرقاء، هكذا وصفها جمهور الأهلي، معتبرين إياها مكسبا في صفوف مشجعي القلعة الحمراء.

ويقدم موقع "هن"، أبرز المعلومات عنها.

- اسمها سلمى الجابري من مواليد 1999.

- تبلغ من العمر 21 عاما، بينما يبلغ زوجها من العمر 23 عاما.

- تدرس في كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية.

- تنتمي لبرج الأسد.

- احتفلت قريبا مع زوجها بعيد ميلادها على يخت، وارتدت فستانا من اللون الأحمر.

- هي صديقة مقربة للإعلامية الزملكاوية فرح علي.

- تجمعها قصة حب بلاعب النادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام منذ عام 2017.

- تعمل "سلمى" في مجال الإعلانات، وخاصة إعلانات الشعر والتجميل.

- منذ ظهورها أمس وأحدثت سلمى الجابري ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.

- يشيد جمهور الأهلي، والكرة بجمالها الساحر.

يذكر أن سلمى الجابري، زوجة اللاعب أحمد رمضان بيكهام، احتفلت، أمس، بعودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى، حيث شاركت "سلمى" الصور مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إذ وضعت البالونات في المنزل، وتميز الاحتفال باللون الأحمر.

ارتدت سلمى لتلك المناسبة فستانا من اللون الكحلي، المنقط في أحمر، قصير بأكمام طويلة، مع حذاء رياضي أبيض، وارتدى زوجها بنطلون أبيض وتي شيرت النادي الأهلي، وكتبت في تعليقها: "حمد لله على سلامتك في بيتك يا حبيبي".

وتفاعل الجمهور معها من خلال الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "عايزين نشوفك بتيشرت الأهلي بقا يا لومي"، و"حمدالله على سلامته".

وأعلن النادي الأهلي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وكتبت صفحة الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحبوا بلاعبنا أحمد بيكهام، نرحب بعودتك".