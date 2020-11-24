لمشاهدة القمة مع زوجك.. 11 معلومة عن الكرة "عشان تبقي فاهمة"

علاقات و مجتمع

تنتظر الجماهير المصرية المباراة الأهم في القرن الـ21، هو نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك والذي سيقام يوم الجمعة المقبل في التاسعة مساء على ستاد القاهرة.

وتعيش الجماهير حالة من التأهب والقلق بسبب "نهائي القرن" والذي أحاطه عدد كبير من الأزمات، سواء بتأجيل المباراة 3 مرات وإصابات لاعبي الفريقين بكورونا، ولكنها زادت المباراة إثارة وترقب.

وبينما هناك احتمالية أن يشاهد زوجك المباراة في المنزل، فهناك 11 معلومة مبدئية عن كرة القدم، عليك معرفتها قبل مشاهدة الماتش لتجنب العصبية الناتجة عن الأسئلة التي يعدها الرجال "غبية" في وقت الماتش العصيب.

ولكي تكون المشاهدة ممتعة عليك الاطلاع عليها، ويقدم لك موقع "هن"، تلك المعلومات باختصار.

التبديلات

يجري كل فري 3 تبديلات خلال الماتش.

المدير الفني

هو المدرب الذي يدير المباراة من خارج الخطوط ويضع تشكيل الفريق.

عدد اللاعبين

في كل فريق 22 لاعبا، بينهم 11 أساسيا.

العقوبات

أول إنذار يكون بإشهار البطاقة الصفراء، والطرد يكون بالبطاقة الحمراء.

طريقة اللعب

يمنع لمس الكرة باليد أو مسكها، ويستثنى من ذلك حارس المرمى.

الفار

هي تقنية فيديو تسمح بإعادة اللقطات، ولجوء حكم المباراة لحكم الفيديو للتأكد من صحة قراره.

الحكام

ويتكون قاضي المباراة من حكم ساحة، وحكمين مساعدين، وحكم رابع.

الكرة

وزن الكرة يجب أن يكون بين 410 و450 جراما، ومن 68 لـ 70 سم.

الملعب

يجب أن تكون مساحة الملعب، العرض 45 إلى 90 مترا، والطول من 90 إلى 120 مترا.

وقت المباراة

عادة ما تكون المباريات 90 دقيقة على شوطين، مدة الأول مثل الثاني 45 دقيقة، وبينهما استراحة قصيرة مدتها 15 دقيقة.

ضربة الجزاء

ضربة الجزاء يجري احتسابها من قبل الحكم، عند إعاقة اللاعب داخل منطقة الجزاء، أو لمس الكرة باليد بشكل متعمد.