"أم الفقراء".. معلومات عن ماجي جبران أكثر السيدات إلهاما في 2020

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كشفت بي بي سي عن قائمة النساء الأكثر تأثيرا لعام 2020، أبرزهن ماجي جبران الشهيرة بـ "ماما ماجي"، التي كرست حياتها لتغيير حياة الأطفال المهمشين في مصر، وتزوديهم بالدعم النفسي والتعليم والعناية الصحية.

معلومات عن ماجي جبران "أم الفقراء"

ولدت الأم تيريزا عام 1969.

من مواليد مدينة نجع حمادي، في محافظة قنا أقصى جنوب مصر.

أنهت دراستها الأكاديمية بالجامعة الأمريكية في عام 1989، وعملت أستاذة بالجامعة في علوم الكمبيوتر، وتزوجت من رجل أعمال ثري، قبل أن تختار أن تهب حياتها لخدمة الفقراء.

لقبت بـ "الأم تريزا" و"ماما ماجي".

أول سيدة مصرية مرشحة لجائزة نوبل للسلام 2020.

ابنة الدكتور جبران جورجي.

لقبت بـ "أم الفقراء" حيث عملت في الأعمال الخيرية ومنها مساعدة الفقراء.

عام 1985 قررت تأسيس جمعية خيرية لتحسين أحوال الأطفال المعيشية ومساعدة الأسر الفقيرة.

كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل الأم المثالية.

جرى ترشيحها من قبل نواب في الكونجرس الأمريكي وشخصيات عامة في النرويج لنيل جائزة، نوبل، وسبق أن رشحت لهذه الجائزة "نوبل للسلام" 3 مرات لما قدمته خلال عشرين عامًا من عمرها من جهود في خدمة الفقراء.

حصلت على جائزة "صانع الأمل" التي أقامها محمد بن راشد آل مكتوم أمير دبي، ويعمل معها أكثر من 1500 متطوع، وقامت بمساعدتهم بمد يد العون لـ250 ألف أسرة فقيرة.

حصلت على جائزة المرأة الدولية للشجاعة IWOC من وزارة الخارجية الأمريكية.

ترشحت "ماما ماجي"، لجائزة نوبل للسلام للعام الحالي 2020، من قبل عدة جهات محلية ودولية ابرزها البرلمان الكندى.