بفستان مزين بالورود.. نسرين طافش في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

طلت الفنانة نسرين طافش في أحدث ظهور لها عبر صفحتها على "إنستجرام"، بفستان باللون الأبيض، مزود بأكمام، ومزينا بطبعات الورود الأصفر والأخضر والبينك.

الفستان تميّز بفتحة عند منطقة الصدر، واعتمدت "طافش" في الصورة التي نشرتها لتشارك متابعيها، مكياجا ناعما وتركت شعرها منسدلا.

يذكر أن نسرين طافش، شاركت مؤخرًا في مسلسل "الوجه الآخر" مع الفنان ماجد المصري والفنانة ندا موسى.