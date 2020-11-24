دراسة جديدة تقدم رؤى عميقة حول خصائص انتقال وطفرة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

أصاب فيروس كورونا "كوفيد-19"، بالفعل 57 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، في البحث عن اللقاحات والعلاجات، يعد الفهم الدقيق للفيروس وطفراته وآليات انتقاله أمرًا بالغ الأهمية.

وقدمت دراسة حديثة أجرتها مجموعة بحثية للباحث الرئيسي أندرياس بيرثالر في مركز أبحاث CeMM للطب الجزيئي التابع لأكاديمية العلوم النمساوية، في المجلة الشهيرة Science Translational Medicine ، مساهمة مهمة في هذا الأمر، حيث دعمت الجودة العالية للبيانات الوبائية في النمسا، جنبًا إلى جنب مع أحدث تسلسل جينوم الفيروس، رؤى غير مسبوقة لسلوك الطفرات وانتقال فيروس SARS-CoV-2، المسبب لكورونا، وفقا لموقع "medicalxpress".

تم إطلاق مشروع "الديناميات الطفرية لـ SARS-CoV-2 في النمسا" من قبل CeMM بالتعاون الوثيق مع الجامعة الطبية في فيينا في نهاية مارس، بالتعاون مع الوكالة النمساوية للصحة وسلامة الغذاء (AGES) وبالتعاون مع العديد من الجامعات والمستشفيات في جميع أنحاء النمسا.

ويعمل العلماء على رسم صورة أكثر دقة لطفرات الفيروس وعمليات نقله التي تحدث عن طريق تسلسل الجينوم لفيروسات SARS-CoV- 2، تحت قيادة الباحثين الرئيسيين في CeMM أندرياس بيرجثالر وكريستوف بوك، تم إعادة بناء 750 عينة من مجموعات عدوى SARS-CoV-2 المهمة في النمسا، مثل مدينة Ischgl السياحية وفي فيينا، من الناحية التطورية والوبائية، وتم تحليل دورها في انتشار الفيروس العابر للقارات، توفر النتائج أيضًا معلومات مهمة حول انتقال وتطور الطفرات في فيروس SARS-CoV-2.

كشفت تحليلات الطفرات عن الارتباطات بين المجموعات

استنادًا إلى البيانات الوبائية، استخدم العلماء تحليلات الطفرات لإعادة بناء مجموعة SARS-CoV-2 المكونة من 76 حالة والكشف عن رابط غامض بين مجموعتين وبائيتين.

"يوضح هذا المثال كيف يوفر تتبع الاتصال وتحليل طفرات الفيروس معًا دعامة قوية للسيطرة الحديثة على الوباء"، كما يقول قائد البحث أندرياس بيرجثالر، كما يؤكد فرانز أليربيرجر، رئيس قسم الصحة العامة في AGES والمؤلف المشارك للدراسة، على أن "التقنيات الحديثة لتسلسل الجينوم الفيروسي تدعم تتبع الاتصال الوبائي وتقدم رؤى عالية الدقة للوباء المستمر".

يلاحظ الباحثون تطور طفرات جديدة

من السمات الخاصة للدراسة أنه تم تحليل سلسلة من ثمانية عمليات إرسال متتالية، "بدأت سلسلة الانتقال من إيطاليا، في غضون 24 يومًا، انتشر فيروس SARS-CoV-2 في منطقة فيينا الكبرى عبر الأحداث العامة والاجتماعية في غرف مغلقة"، كما يقول مؤلفو دراسة، ومكّن الانهيار الدقيق لسلسلة انتشار الفيروس العلماء من مراقبة تطور طفرة جديدة لـ SARS-CoV-2 عن كثب.

يوضح أندرياس بيرجثالر: "بفضل البيانات الوبائية الممتازة وبيانات التسلسل العميقة للفيروسات لدينا، تمكنا من متابعة كيفية تحور فيروس SARS-CoV-2 إلى فرد واحد ثم نقله إلى الآخرين، بالإضافة إلى ذلك، لاحظ العلماء السلوك الطفري للفيروس أثناء مسار المرض في 31 مريضًا، قد يساعد هذا في المستقبل في تقييم ما إذا كانت العلاجات تؤثر على خصائص الطفرات الفيروسية".

في المتوسط ينتقل 1000 جزيء من جزيئات الفيروس أثناء الإصابة

تظهر نتائج التحليلات الحالية أيضًا أنه في المتوسط ينتقل 1000 جزيء من الفيروسات المعدية من شخص مصاب إلى آخر، هذه القيم بشكل عام أعلى بكثير من الفيروسات الأخرى مثل فيروس نقص المناعة البشرية أو فيروسات النوروفيروس.

يضيف أندرياس بيرجثالر: "ومع ذلك، وجدنا أحيانًا أيضًا أشخاصًا مصابين على ما يبدو كانوا على ما يبدو على اتصال بعدد أقل من جزيئات الفيروس وما زالوا مصابين، نشك في أن معايير مثل تطبيق التدابير الوقائية أو مسار الانتقال أو الجهاز المناعي قد تلعب دورًا حاسمًا هنا".

وتثير هذه النتائج أسئلة وفرضيات جديدة مهمة، يمكن أن يلعب الحد من الحمل الفيروسي للأفراد المصابين من خلال مجموعة من التدابير مثل حماية الفم والأنف والمسافة المادية والتبادل الجوي الكافي للهواء الداخلي دورًا رئيسيًا في منع انتشار الفيروس وربما التأثير على مسار المرض.

وتوفر الدراسة الحالية المستندة إلى البيانات التي تم جمعها خلال المرحلة المبكرة من وباء SARS-CoV-2 في ربيع 2020، رؤى مهمة حول الديناميات الأساسية لطفرات SARS-CoV-2 داخل المرضى وأثناء أحداث الانتقال، تدعم هذه النتائج مشاريع بحثية أخرى جارية تهدف إلى فهم الجائحة والسيطرة عليها بشكل أفضل.