جينز السيجارة يتربع على عرش الموضة النسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)-

يتربع جينز السيجارة Cigarette Jeans على عرش الموضة النسائية هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة مريحة تتسم بالعملانية والأناقة.

وأوضحت مجلة "Elle" أن جينز السيجارة يتخذ مكانا وسطا بين جينز السكيني والجينز ذي الأرجل المستقيمة (Straight Leg Jeans)؛ حيث إنه يمتاز بقصة ضيقة ذات أرجل مستقيمة، ولكنه ليس ضيقا مثل السكيني وليس واسعا مثل الجينز ذي الأرجل المستقيمة.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن جينز السيجارة يأتي غالبا بقصة قصيرة، بطول 7/8، ومن ثم يمكن تنسيقه مع بوت أو حذاء باليرينا أو حذاء لوفر.

وللحصول على إطلالة جذابة يمكن تنسيق جينز السيجارة مع بلوفر ذي قصة أكبر من المقاس (Oversized)؛ حيث تخلق هذه التوليفة تباينا مثيرا يخطف الأنظار.

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