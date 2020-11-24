العمل المنزلي يهددك بزيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قال البروفيسور بيتر جريم إن العمل المنزلي بسبب تفشي جائحة كورونا قد يؤدي إلى زيادة الوزن، وذلك بسبب قلة الحركة وتناول الوجبات الخفيفة بكثرة مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس والحلويات، ما يتسبب في زيادة تراكم الدهون في الجسم.

ولتجنب ذلك ينصح عالم التغذية الألماني باتباع جدول يومي واضح المعالم بحيث يتضمن تناول الوجبات في مواعيد محددة وثابتة، مع المواظبة على ممارسة الأنشطة الحركية والرياضة.

ومن المهم أيضا اتباع نظام غذائي يقوم على الإكثار من الأغذية النباتية كالخضروات والفواكه والإقلال من الأغذية الحيوانية والدهون والسكريات.

وفي حال تعذر ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، ينبغي مراعاة تناول الأغذية الغنية بفيتامين D المهم لصحة العظام وجهاز المناعة. وتعد أشعة الشمس المصدر الرئيسي لتكون فيتامين D، بينما تتمثل مصادره الغذائية في الأسماك كالسلمون والتونة والمحار وحليب البقر وكبد البقر والجبن والبيض والأفوكادو والفِطر.

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