الحواجب الممتلئة والمحددة أحدث صيحات الجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

قالت خبيرة التجميل الألمانية ريكاردا تسيل إن الحواجب الممتلئة والمحددة تمثل أحدث صيحات الجمال حاليا، مشيرة إلى أنها تعد بمثابة إطارا للوجه وتسلط الضوء على العيون في ظل ارتداء الكمامة بفعل تفشي جائحة كورونا.

وأضافت تسيل أنه يمكن للمرأة الحصول على إطلالة الحواجب الرائجة بخطوتين بسيطتين؛ حيث ينبغي عليها أولا استخدام قلم حواجب لملء الفراغات الموجودة في الحواجب، ثم تزيين وتثبيت الحواجب بواسطة ماسكارا الحواجب.

وكي تبدو الحواجب طبيعية قدر الإمكان ينبغي اختيار لون أفتح درجة واحدة من اللون الطبيعي للحواجب.

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