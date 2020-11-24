فيديو.. قصة عشق خالد زكي لـ ميرفت أمين: كنت بزوغ عشانها

علاقات و مجتمع

تحتفي اليوم قطة الشاشة الفنانة ميرفت أمين بعيد ميلادها الـ74، والذي يوافق الـ24 من نوفمبر في كل عام، حيث ولدت سنة 1946، ولا زالت محتفظة برونقها وأناقتها وحب الجميع لها، وخلال شبابها التقت بالكثيرين، تزوجت منهم 7، وبينهم من كانوا يعشقونها، ومن بينهم الفنان خالد زكي والذي روى تفاصيل حبه لها.

في أحد البرامج التليفزيونية، تحدث خالد زكي عن قصة حبه لـ ميرفت أمين، خلال مرحلة شبابهما، وقال إنه كان يهيم بها عشقا، لدرجة أنه كان يهرب من المدرسة ليشاهد فيلمها، "كنت بزوغ من الدراسة، وبتفرج على فيلمها أبي فوق الشجرة، وكل مصر كانت بتحبها، وشوفت الفيلم 12 مرة".

وأضاف زكي، متحدثا عن حبه للفنانة ميرفت أمين، خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يعرض عبر شاشة "CBC"، قائلا، "اكتشفت بعد سنتين أن اللي كنت بحس بيه تجاه ميرفت أمين مكانش صادق".

وأكمل، "وجدت أنني أحب سيدة أخرى أكثر منها".

وقال زكي إنه ربما اختلط عليه الأمر بسبب سنه الصغير، فلم يعرف كيفية التفرقة بين الحب الحقيقي ومجرد الإعجاب بنجمة سينما يشاهدها في الأفلام، إلا أنه ظل في تلك التجربة سنوات يحبها، ويشاهدها كثيرا.

وأضاف زكي في تصريحاته: "في السن الصغيرة، دائمًا ما يمر الإنسان بعدد كبير من التجارب العاطفية، وعندما تنتهي كل تجربة، يعتقد أنها نهاية العالم، أنا رسبت مرتين في الثانوية العامة بسبب قصة حب فاشلة، لأن الحب إذا كان حقيقيًا، فسيستمر إلى الأبد، وبعدما يتجاوز الإنسان 40 عامًا، فإنه يكون أكثر نضجًا ومقدرة على تقييم علاقاته".