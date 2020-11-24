بوسي بفستان أنيق في أحدث جلسة تصوير

لايف ستايل

شاركت الفنانة بوسي متابعيها بصور جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بوسي في الصور بإطلالة مختلفة، عن تلك التي اعتاد عليها متابعوها مرتدية فستان أنيق أظهر رشاقتها.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض في سبتمبر العام الماضي، على المطربة الشعبية بوسي في منزلها بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضدها واجبة التنفيذ، حصل عليها طليقها ومدير أعمالها السابق فطين.

واتهم فطين، بوسي، بالتسبب في سجنه، عبر مكيدة دبرتها له، وبعدها أقام عددا من القضايا ضدها يتهمها بتحرير شيكات دون رصيد تبلغ قيمتها 30 مليون جنيه، في نوفمبر عام 2018.

وفي الحياة الزوجية لم تشهد بوسي الاستقرار، ففي العام 2015 تفاقمت المشاكل بينها وبين طليقها فطين سعيد، إذ خرجت في أكثر من برنامج تليفزيوني تعلن أن سبب الانفصال هو خيانته لها مرتين الأولى مع زوجته الأولى حيث عاد إليها عكس الاتفاق المبرم بينهما قبل الزواج أما المرة الثانية مع إحدى الراقصات وانتهى الأمر بقرار الانفصال بعد 8 سنوات زواج.

وفي الوقت الذي ظلت تتحدث فيه بوسي عن خيانة طليقها لها، كان هو الآخر يتحدث بأن بوسي دبرت له مكيدة للتخلص منه، وفي لقاء أجراه فطين، مع برنامج "عرب وود" المذاع على قناة "روتانا سينما"، نفى الاتهامات التي أطلقتها "بوسي" بأنه كان يخونها أثناء فترة زواجهما، مضيفًا: "اللي عندها هي بطلعه فيا.. بدليل أنها أول حاجة فكرت فيها أنها تتخلص مني لبسوني جناية حطولي سلاح وذخيرة ومخدرات تحت السرير".