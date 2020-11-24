الامارات | سلوفينيا.. أخفى جثة والدته أعواماً لتقاضي معاشها التقاعدي

شكرا لقرائتكم خبر عن سلوفينيا.. أخفى جثة والدته أعواماً لتقاضي معاشها التقاعدي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوقفت السلطات السلوفينية مواطناً في 67 من عمره لإخفائه جثة والدته أعواماً مدّعياً أنها لا تزال على قيد الحياة بهدف الاستمرار في تقاضي معاشها التقاعدي، على ما أفادت الشرطة ووسائل الإعلام.

ويقف أقارب لهذه المرأة التي كانت لتبلغ 97 لو كانت على قيد الحياة، وراء تنبيه المحققين إلى الأمر، مؤكدين أن رؤيتها أو زيارتها كانتا متعذرتين عليهم رغم طلباتهم المتكررة.

وقال الناطق الرسمي باسم الشرطة توماز تومازيفيتش إن "الشرطة عثرت على جثة المرأة داخل شقة في ليوبليانا"، موضحة أن "وفاتها حصلت على ما يبدو قبل سنوات عدة".

ولم يتسن حتى الآن تحديد سبب وفاتها ولا تاريخها الدقيق، ولكن يُعتَقَد أنها تعود إلى ست سنوات وفقاً لموقع "24أور" الخاص، بينما أفادت إحدى المحطات التلفزيونية بأن أحداً لم يشاهَدها حيّة منذ 2011.

ويُشتبه في أن نجل الضحية كذب على أقاربها، زاعماً أنها لا ترغب في رؤيتهم، بحسب ما أوردت تقارير صحافية. وواظب خلال كل هذه الفترة على تقليد توقيعها لكي يواصل تحصيل مخصصاتها التقاعدية.

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