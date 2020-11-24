سيدة تخلع زوجها بعد 12 يوما: بيمشي حافي ومبيغسلش سنانه

علاقات و مجتمع

قضايا الخلع لها أسباب تختلف من طبقة اجتماعية إلى أخرى، فهناك أسباب يمكن أن يراها البعض تافهة ولا ترقى لأن تكون سببا للانفصال، ولكنها في كل الأحوال تكون سببا قويا لصاحبتها للخلع، وهو ما شهدته محكمة الأسرة بالتجمع الخامس.

وقفت "نرمين.هـ"، أمام محكمة الأسرة تروي تفاصيل ما تعانيه، فقد خدعت في زوجها، "اتخطبنا لمدة 4 شهور بس، ملحقتش اعرفه فيها كويس، كان قدامي إنسان ناجح بيحب شغله من عيلة كويسة وميسورة، وجابلي شقة جنب بيت أسرتي في التجمع الخامس وده خلاني اتجوزه".

لكن فيما يبدو أن تلك الأسباب لم تكن كافية لتتزوج منه نرمين، فقط اكتشفت بعض العادات عبر النظيفة التي يتبعها، فهو لا يهتم بنظافته الشخصية من الأساس، بيمشي في البيت حافي، ومش بس كدة ده بيدخل الحمام حافي ومش بيغسل ايده بعد الحمام".

حاولت نرمين أن تلفت نظر زوجها إلى تلك الأمور التي يجب أن تنبع منه دون جدوى، "الأمر تخطي كدة، واكتشفت انه مبيغسلش سنانه عايشة معاه بقالي 12 يوم ولكن خلاص فاض بيا الكيل، ازاي اقول لحد اغسل سنانك أو إيدك أو البس الشبشب".

حاولت الزوجة البالغة من العمر 25 عاما أن تحتمل، ولكن حتى الاستلقاء جانبه كان صعبا للغاية، "ريحته وحشة، ومش بيستحمى كل يوم أنا ليه أتحمل حاجة زي كدة، خاصة اني لفت نظره للموضوع ده وهو مبيسمعش الكلام".

طلبت نرمين من زوجها البالغ من العمر 32 عاما، ويعمل طبيب الطلاق وقالت له أسبابها إلا أنه رآها "تافهة"، ولا ترقى لتكون سببا في الطلاق، ولكن نرمين لم تحتمل فقررت أن تلجأ لمحكمة الأسرة طالبة الخلع بدلا من الطلاق، بعد 12 يوما من الزواج، "خلاص مش عايزة حقوقي بس اطلق منه حرام ده معندوش أي نظافة شخصية".