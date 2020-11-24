علي جمعة: ستر القدمين في الصلاة من الأمور الخلافية المتروكة للمرأة

فتاوى المرأة

"هل يجب ستر قدمي المرأة في الصلاة، أم أنه يجوز كشفهما؟" السؤال الذي عادة يثير الجدل، حول بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة التي يختلف حولها البعض.

وفي الفتوى التي حملت رقم 262، أجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي جسدها كله في الصلاة إلا وجهها وكفيها، وذهب الإمام أبو حنيفة والثوري والمزني من الشافعية إلى أنّ قدميها ليستا بعورة كذلك، وعند الإمام مالك أن قدمي المرأة من العورة المخففة فإذا كشفتهما صحت صلاتُها، وإن كان كشفهما حرامًا أو مكروهًا، لكن تنبغي عنده إعادتها مع سترهما ما دام وقت الصلاة باقيًا، فإن خرج وقتها فلا إعادة مع بقاء المؤاخذة عليها، فالحاصل أنّ الخلاف قد وقع بين العلماء في حكم ستر المرأة لقدميها في الصلاة.

واستشهد "جمعة" أن القواعد المقررة شرعًا:

أولًا: أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته، ولا ينكر المختلف فيه.

ثانيًا: أن الخروج من الخلاف مستحب.

ثالثًا: أنه من ابتلى بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز.

وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال: فإن ستر المرأة لقدميها من الأمور الخلافية التي لا يعترض فيها بمذهب على مذهب، وعلى المرأة أن تدرك أن تغطية قدميها خروج من الخلاف أمر مستحب، ومع ذلك فلها أن تقلد من أجاز كشفهما ولا حرمة عليها حينئذ في ذلك وصلاتها صحيحة، ولا ينبغي أن يكون ذلك مثار نزاعٍ وخلاف بين المسلمين، لأنه من الأمور الظنية التي يسوغ الخلاف فيها والتي يسعنا فيها ما وسع سلفنا الصالح حيث اختلفوا فيها من غير فرقة ولا تنازع.