محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

حذرت الجمعية الألمانية لطب العظام الرياضي من أن ممارسة الأطفال للرياضة بشكل مبالغ فيه قد تُلحق ضررا بما يعرف "بصفيحة النمو" (growth plate) المعروفة أيضا باسم الصفيحة المشاشية (Epiphyseal plate)، وهي عبارة عن صفيحة من غضروف زجاجي تقع في نهاية طرفي العظام الطويلة.

وأوضحت الجمعية أن الأضرار المحتملة تتمثل في الالتواءات والكسور، بالإضافة إلى التشوهات مثل قِصر الساعد عند ممارسة رياضة الجمباز أو زيادة طول الذراع عند ممارسة رياضة التنس.

ولتجنب هذه الأضرار ينبغي أن يمارس الأطفال الرياضة على نحو معتدل لما تتمتع به من فوائد صحية جمّة مثل تقوية المناعة وتنشيط القلب والأوعية الدموية وتقوية العضلات وزيادة قوة التحمل وتحسين مهارات التناسق والتوازن.

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من ممارسة الأطفال للرياضة بشكل مبالغ فيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.