قواعد لا تهمليها عند تطبيق العطر في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 02:43 صباحاً - تختلف طريقة تطبيق العطر بين الصيف والشتاء، حيث أن الأجواء الباردة تفرض قواعد معينة عند رش العطر لتدوم رائحته طويلاً. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز القواعد التي يجب اتباعها خلال الشتاء عند استخدامك عطرك المفضل، كما نرصد لك مجموعة خيارات راقية من العطور النسائية التي تضمن لك رائحة آسرة لساعات طويلة.



ترطيب البشرة

ترطيب البشرة



كلما كانت بشرتك جافة كلما اختفت رائحة عطرك بشكل أسرع. ولأن البشرة تتعرض للجفاف الشديد خلال الأجواء الشتوية الباردة، ننصحك بترطيب جسمك دائماً، لا سيما قبل تطبيق العطر، وهكذا تجعلين رائحة عطرك تدوم طوال النهار. بإمكانك استخدام الكريم المرطب الملائم لبشرتك، أو استعمال الفازلين.

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تطبيق العطر بعد الاستحمام مباشرة

تطبيق العطر بعد الاستحمام مباشرة



لكي تحافظي على رائحة عطرة قوية وثقيلة لأطول فترة ممكنة، رشي العطر عندما تكون مسامات جسمك مفتوحة، بحيث يتغلغل فيها العطر وتبقى رائحته فواحة منذ الصباح وحتى المساء. لذلك، احرصي على رش العطر بعد الاستحمام مباشرة، حيث تكون مسامات الجسم كلها مفتوحة.

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تجنب فرك العطر

تجنب فرك العطر



إياك أن تفركي العطر على جسمك بعد تطبيقه بواسطة أصابعك، فهذه الخطوة تفسد رائحة عطرك وتجعل العطر سريع التبخر. وبالتالي، للحفاظ على رائحة عطرك جميلة وفواحة طوال النهار، رشي العطر على بُعد مسافة من جسمك، من دون أن تفركيه.

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رش العطر على أماكن النبض في الجسم

رش العطر على أماكن النبض في الجسم



عند وضع العطر، احرصي على تطبيقه على أماكن النبض في الجسم وليس في شكل عشوائي، هذا إن أردت أن تدوم رائحته طويلاً، وتحديداً العنق، خلف الأذنين، المعصمين... وبالتالي، مع كل نبضة من نبضاتك تفوح رائحة عطرك في المكان المتواجدة فيه.

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خيارات عطور تدوم رائحتها طويلاً





Tom Ford Private Blend Vaille Fatale

Tom Ford Private Blend Vanille Fatale



إنه عطر مركز وغني وذو رائحة قوية، لذلك فإن رشة واحدة منه في الصباح تكفي لتسحري المحيطين بك برائحتك الفاخرة والأنيقة. يرتكز هذا العطر بشكل أساسي، على الفانيليا والزعفران، وهذا يفسر سر جمال رائحته.



Burberry My Burberry Blush

Burberry My Burberry Blush



يتميز هذا العطر برائحته الحلوة والحادة في الوقت نفسه، فعلى رغم احتوائه على نغمات التفاح الأخضر والليمون والورد والرمان، إلا أن قاعدته التي تتركز على الأزهار وبتلات الورد والياسمين جعلت من هذا العطر حاداً وحلواً، مما يضيف الى إطلالتك لمسة أنثوية راقية خلال الشتاء.



Jimmy Choo Fever

Jimmy Choo Fever



إنه عطر دافئ وجذاب، وهو مثالي لاستخدامه في فصل الشتاء، حيث أن نغمات البرقوق الأسود والتوت ستمنحك الطاقة والنشاط وتجعلك امرأة تضجين أنوثة وجمالاً. فإن كنت ترغبين في تجربة عطر مميز وأنيق، فلا تترددي بتجرية عطر Jimmy Choo Fever.

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