بـ"البالونات".. زوجة بيكهام تحتفل بعودته للأهلي مرة أخرى

علاقات و مجتمع

احتفلت سلمى الجابري، زوجة اللاعب أحمد رمضان بيكهام، بعودته إلى النادي الأهلي مرة أخرى.

وشاركت "سلمى" الصور مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث وضعت البالونات في المنزل، وتميز الاحتفال باللون الأحمر.

ارتدت سلمى لتلك المناسبة فستان من اللون الكحلي، المنقط في أحمر، قصير بأكمام طويلة، مع حذاء رياضي أبيض مريح، وارتدي زوجها بنطلون أبيض وتي شيرت النادي الأهلي، وكتبت في تعليقها: "حمدالله على سلامتك في بيتك يا حبيبي".

وتفاعل الجمهور معها من خلال الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها، "عايزين نشوفك بتيشرت الأهلي بقا يا لومي"، و"حمدالله على سلامته".

يذكر أن النادي الأهلي أعلن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام، لاعب نادي وادي دجلة، لمدة خمس سنوات مقبلة، وكتبت صفحة الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحبوا بلاعبنا أحمد بيكهام، نرحب بعودتك".

وأنهى مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الأهلي، أمير توفيق، بعد التنسيق مع محمود الخطيب، رئيس النادي، كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بإتمام التعاقد، حيث وينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق غدًا الثلاثاء، بعد إجراء المسحة الطبية والاطمئنان على سلامته.

وحصلت إدارة النادي الأهلي، على توقيع أحمد رمضان بيكهام، مدافع وادى دجلة، بعد الاتفاق على الأمور المادية وبعض تفاصيل التعاقد، حيث وقع اللاعب الشاب على عقود انضمامه وعودته للأهلي مرة أخرى، مقابل حصول نادي وادي دجلة على 12.5 مليون جنيه.