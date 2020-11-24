شكرا لقرائتكم خبر عن سويفت «فنان العام» للسنة السادسة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار الجمهور تايلور سويفت للفوز بجائزة فنان العام في حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية الذي أقيم على الهواء مباشرة في لوس أنجلوس، وسط قيود صارمة بسبب فيروس كورونا. ورغم غيابها عن الحفل، صوَّت الجمهور أمس لفوز سويفت بالجائزة للمرة السادسة، وهو رقم قياسي.وفاز جاستن بيبر بجائزة أفضل فنان وجائزتي أفضل تعاون وأفضل أغنية لموسيقى الريف عن عمله «10000 ساعة». تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سويفت «فنان العام» للسنة السادسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.