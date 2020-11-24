الامارات | «أومليت الدود» لعشاق الأكلات الغريبة

شكرا لقرائتكم خبر عن «أومليت الدود» لعشاق الأكلات الغريبة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كل عام، فيما يصبح الطقس أكثر برودة في العاصمة الفيتنامية هانوي، يبدأ عشاق الطعام في الإقبال على أكلة فريدة لا توجد إلا في شهور الخريف وهي أومليت (عجة) الدود.

ويتم تقديم الدود - وهو من فصيلة الديدان كثيرة الشعر - حية، ولكن هذا لا يمنع بالضرورة الأكلة الانتقائيين من التقزز قليلاً. ولإعداد هذا الطبق يتم مزج الدود مع قشور يوسفي التانجرين والأعشاب واللحم المفروم والبيض قبل قليه في زيت الزيتون على درجة حرارة مرتفعة، ويكون الأومليت الناتج عن هذا المزيج مليئاً برائحة فاكهية منعشة، ومذاقه يشبه الكافيار.

ويكون الأومليت مقرمشاً من الخارج وطرياً من الداخل، بالإضافة إلى أن أكثر مكون مستنكر به قد اختفى ظاهرياً. ويتم تقديمه مع شعيرية الأرز وصوص السمك الحلو واللاذع.

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