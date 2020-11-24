الامارات | سيارات ذكية توصل الطرود إلى باب البيت

شكرا لقرائتكم خبر عن سيارات ذكية توصل الطرود إلى باب البيت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ أسطول من السيارات ذاتية القيادة بلونها الأخضر المميز، والمصمّمة خصيصاً لإيصال الدواء إلى محتاجيه، أولى تجاربها على الطرقات العامة في ضاحية هونسلو الإنجليزية قرب العاصمة لندن.

وإن سارت الأمور على ما يرام، فإن «كار- جو» التي طورتها الشركة البريطانية الناشئة «أكاديمي أوف روبوتس»، ستكون أول سيارة ذاتية القيادة في المملكة المتحدة، مصممة خصيصاً لإيصال الطرود عبر الطرق العامة إلى وجهتها النهائية.

وتسعى إلى حجز موقع لها في سوق توصيل الطرود إلى باب المنزل.

وتبلغ سرعة كار- جو القصوى 96 كيلومتراً في الساعة، وتحمل ما يصل إلى 48 طرداً، في حين يستغرق شحن بطاريتها نحو ثلاث ساعات.

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