الامارات | رحيل بيـبه مودينيزه «رئيس الموضة الإيطالية»

شكرا لقرائتكم خبر عن رحيل بيـبه مودينيزه «رئيس الموضة الإيطالية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي بيبه مودينيزه الرئيس السابق للمجلس الوطني للموضة الإيطالية الملقب بـ«رئيس وزراء الموضة الإيطالية»، أول من أمس، عن 90 عاماً، على ما أعلن رئيس المجلس الأحد.

وقال كارلو كابازا في بيان إن «بيبه مودينيزه أسهم أكثر من أي أحد آخر في نشأة الموضة الإيطالية (...) لقد قاد إنشاء نظام شهد تثبيت ميلانو عاصمة للموضة وشجّع المواهب الجديدة».

وأضاف: «لقد كان يُعرّف عنه برئيس وزراء الموضة الإيطالية، وهو حدد معالم نظام فريد في العالم. نحن نفقد اليوم رمزاً مرجعياً وأيقونة». وكان بيبه مودينيزه خاض غمار الموضة من طريق تنظيم أحداث وعروض أزياء بينها العرض التاريخي في قصر بيتي في فلورنسا سنة 1952 مع المصممين روبرتو كابوتشي وفينتشنزو فرنانديني وإميليو بوتشي وجوفانيلي - شارا.

وشارك مودينيزه سنة 1953 في مبادرات للنقابة الإيطالية «ألتا مودا» المؤسسة حديثاً على يد مصممي أزياء من روما، بينهم الشقيقات فونتانا وفينتشنزو فرنانديني وإميليو شوبرت وألبرتو فابياني. وتحوّلت هذه النقابة لاحقاً إلى المجلس الوطني للموضة الإيطالية الذي قاده لسنوات.

وسنة 1978 شارك في إنشاء هيئة «موديت» للموضة في ميلانو.

ووجّه رئيس وزراء إيطاليا السابق ماتيو رينزي تحية إلى روح مودينيزه، مشيداً عبر «تويتر» بـ«نبل هذا الرجل الذي علمني الأهمية الجوهرية للموضة في الاقتصاد والثقافة الإيطاليين».

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