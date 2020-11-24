الامارات | طفلك قصير.. قد تكون التغذية هي السبب

شكرا لقرائتكم خبر عن طفلك قصير.. قد تكون التغذية هي السبب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت دراسة تحليلية شملت 65 مليون طفل من 193 دولة حول العالم، أن أطوال وأوزان الأطفال في فترة سنوات الدراسة يمكن أن تتفاوت بشكل كبير وواضح بين من يتمتعون بتغذية صحية متنوعة المصادر، ومن يعتمدون تغذية غير صحية، حيث وصل فارق الطول بين البعض إلى 20 سنتيمتراً، وتحديداً في فترة ما بعد بدء الحياة الدراسية.

وحللت الدراسة الجديدة التي قامت بها كلية لندن الملكية، ونشرت في مجلة «ذي لانسيت»، وزن وطول الأطفال، من عمر 5 - 19 عاماً، خلال فترة ما بعد البدء بالدراسة، ابتداءً من الطفولة وحتى المراهقة، باعتبار أن هذين العاملين (الوزن والطول)، مؤشران رئيسان على الصحة وجودة الأنظمة الغذائية المعتمدة، وكانت النتيجة متفاوتة بشكل كبير بين دولة وأخرى.

ووصل الفارق بين الدول ذات الأطول والأقصر قامة، إلى 20 سنتيمتراً لدى الأشخاص من عمر 19 عاماً، ما يمثل فارقاً في النمو يصل إلى ثماني سنوات، فعلى سبيل المثال فإن فتاة تبلغ 19 عاماً بطول متوسط من بنغلاديش أو غواتيمالا (الأقصر في العالم)، تتساوى في الطول مع فتاة متوسطة الطول تبلغ 11 عاماً من هولندا (الأطول في العالم).

وحذر الفريق الدولي العامل على الدراسة، من أن قلة التنوع الصحي في التغذية وقلة جودتها، يمكن أن تؤديا إلى إعاقة النمو وإلى زيادة الوزن، ما يؤثر في صحة وسلامة الأطفال طوال حياتهم.

الصيني والبريطاني

وأكدت الدراسة أن التغذية الصحية لها تأثير واضح على تغير طول الأطفال على مدى السنوات، فالدراسة التي حللت معلومات لـ35 عاماً مضت، من عام 1985 وحتى عام 2019، اكتشفت أن الأطفال في الدول ذات الاقتصاد المتنامي مثل الصين، وجنوب كوريا، وبعض أجزاء جنوب شرق آسيا، زاد معدل الطول لديهم نحو ثمانية سنتيمترات، وذلك في مقارنة بين متوسط أطوال الأفراد من عمر 19 عاماً في عام 1985، والعمر ذاته في عام 2019، وفي المقابل، تقلص معدل أطوال الأفراد من العمر ذاته في العديد من الدول الصحراوية والإفريقية على مر العقود السابقة.

في المقابل، قل تصنيف بريطانيا العالمي في الطول، خلال الـ35 عاماً الماضية، من الثامن والعشرين إلى التاسع والثلاثين، للأفراد من عمر 19 عاماً.

وزن فقط

وحللت الدراسة أيضاً مؤشر كتلة الجسم، والنسبة والتناسب بين الطول والوزن، ما يعطي مؤشراً ما إذا كان الطفل يتمتع بوزن صحي مقارنة بالطول، وكشفت الدراسة أن أعلى (مؤشر كتلة جسم) كان في الشرق الأوسط، وأميركا، ونيوزيلندا، ودول جزر الباسيفيك، فيما كان المؤشر في أقل درجاته في دول جنوب آسيا، مثل الهند وبنغلاديش، بفارق وزن يصل إلى 25 كيلوغراماً بين الدول الأعلى والأقل.

وأوضح الفريق العامل على الدراسة، أن الأطفال في عمر خمس سنوات، أي في بداية مرحلة بدء الحياة الدراسية، في معظم الدول، يتمتعون بطول ووزن صحيين (بحسب معايير منظمة الصحة العالمية)، إلا أنهم في بعض الدول يواجهون مباشرة بعد هذه السن ارتفاعاً طفيفاً في الطول، مع زيادة كبيرة في الوزن، وبيّن الفريق أن السبب الأهم في ذلك، هو قلة التغذية الصحية وافتقارها في البيئة المدرسية.

الأطول والأقصر

شملت الدراسة الأفراد في عمر 19 عاماً منذ عام 1985 وحتى عام 2019، وكان الأطول هم في دول شمال غرب ووسط أوروبا، بما في ذلك هولندا، ومونتينيغرو (الجبل الأسود)، والدنمارك، وآيسلندا، أما الأقصر فكانوا في دول جنوب شرق آسيا، ودول أميركا اللاتينية، ودول شرق إفريقيا، بما في ذلك تيمور الشرقية، وبابوا غينيا الجديدة، وغواتيمالا، وبنغلاديش.

الدراسة شملت 65 مليون طفل من 193 دولة حول العالم.

الأطفال في عمر 5 سنوات في معظم الدول، يتمتعون بطول ووزن صحيين.

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