توقعات الأبراج اليوم 24-11-2020: الجدي يشعر بالإحباط.. ونصيحة لـ الجوزاء

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل وحظك اليوم، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب"Horoscop"

برج الحمل:

قد يستحضر خيالك القصص أو الصور التي تريد تخليدها من خلال الكتابة أو الرسم، لكن قلة الثقة بالنفس قد تثبط عزيمتك.

برج الثور:

يبدو الحضور في حدث جماعي جذاب اليوم، ومع ذلك فقد تجد بعض المحادثات المملة.

برج الجوزاء:

من المحتمل أن تجد اليوم مهامك المنزلية مملة للغاية، إذا كان بإمكانك تأجيل مهامك حتى يوم غد فافعل ذلك.

برج السرطان:

يمكن لصديق أن يتصل هاتفياً وترغب في مناقشته، وقد تبدو المهام الروتينية مملة بشكل كبير اليوم.

برج الأسد:

ربما لم تسمع نصائح من صديق مقرب منذ وقت طويل وتقلق قليلاً، وربما لم يكن هذا الشخص جيدًا في آخر مرة تحدثت فيها، فحاول الإتصال به.

برج العذراء:

قد تكون الرومانسية والتواصل الاجتماعي محدود بعض الشيء اليوم بسبب الالتزامات تجاه الأسرة.

برج الميزان:

الرد على المراسلات، قد يضجرك طوال اليوم ومن المحتمل أن تكون مضطربًا وتميل بشدة إلى التخلص من كل شيء والذهاب إلى مكان ما للاستمتاع.

برج العقرب:

ربما تحتاج إلى المزيد من المال قبل الشروع في مشروع يعني الكثير بالنسبة لك، فاكتب بعض الأفكار وابدأ في تنفيذها.

برج القوس:

قد يتصل بك شخص اليوم ويريد مساعدتك في شيء ما، والمشاكل العاطفية المتعلقة بالأسرة قد تجعلك تشعر بالكآبة.

برج الجدي:

تصيبك المخاوف بشأن الأقارب أو الأصدقاء طوال اليوم، وربما تشعر بالإحباط.

برج الدلو:

قد لا تكون وظائف المجموعة الصغيرة والأحداث الاجتماعية مرضية كالعادة اليوم، وقد لا تكون في مزاج جيد.

برج الحوت:

ربما سيُطلب منك القيام بمهمة، وربما يشعر الناس من حولك بالضيق، فتجاوز الإهانات وابذل جهدًا لتهدئة الموقف قبل أن يخرج عن نطاق السيطرة.