حذرت الصحة من تناولها.. 30 معلومة عن سمكة القراض السامة (صور)

صحة

حذرت وزارة الصحة المصرية المواطنين، من تناول سمكة القراض السامة في تلك الأيام، وهي المعروفة أيضا بـ"سمكة الأرنب"، ووزعت الوزارة منشوراتها التوعوية على التجار، لمنع الجشع الذي يجعل البعض يعرضون تلك السمكة للبيع دون الالتفات إلى المخاطر التي يمكن أن تحدث لمتناول تلك السمكة. ما هي سمكة القراض؟ - يعرف بـ النفيخة أو القراض أو الأرنب. - به قدرة على الانتفاخ. - تسبب ما يعرف بـ"تيترودوتوكسين"، وهو سم مميت. - يسبب هذا السم باستخدام كمية ضئيلة جدا منه الشلل الشبيه بالموت للضحية لعدة أيام. - السم لا يفقد الضحية وعيه. - السم قاتل إذا دخل عن طريق مجرى الدم. - وهو قاتل بنسبة ضئيلة إذا دخل من الفم. - تختلف عن سمكة الأرنب الزينة. - سامة ولكنها لا تؤذي حيث تنتفخ إذا ما نفثت أثناء الخطر. - تعيش في قاع البحر، وتتغذى على فضلات الأسماك. - من الأسماك المحرم صيدها أو بيعها أو تداولها في الأسواق لسُميتها الشديدة. - يتم تناول تلك الأسماك في اليابان بعد تنظيفها وطهيها بواسطة طباخين مهرة، يتخصلون من الأجزاء السمية داخلها. - توجد بكثرة في خليج السويس، وهي أقل سمية من الموجودة في اليابان. - يتميز جلدها باللون الرمادي وعليه نقاط براقة. - للسمكة رأس كبير يمثل ثلث حجمها. - تتواجد السموم داخلها في الكبد والأمعاء والجلد والمناسل والخياشيم. - لا يوجد السم في اللحم. - لها أسنان حادة تمزق شباك الصيادين. - للسمكة غدد سامة تتواجد في ثلاث أماكن، تحت الجلد وقرب الأحشاء وبجانب النخاع. - سمها من أشد أنواع السموم فتكًا ولا يتأثر بالطهي. - يسبب سم السمكة بداية نوم عميق يصل إلى 6 ساعات. - تُحدث تنميل في الوجه، يشبه الشلل. - تسبب إسهال. - وفي بعض الحالات يحدث قيء ودوخة. - توقف الجهاز التنفسي. - آلام عضلية. - تعرُّق وتنميل في الأطراف. - تحدث ما يشبه الشلل. - تحدث الوفاة بين 6 إلى 8 ساعات. - تختلف شدة الأعراض بسبب كمية السموم.

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