للمشاركة في "مس إيكو".. بدء توافد ملكات جمال العالم إلى الغردقة

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شهدت مدينة الغردقة، مساء اليوم، توافد ملكات جمال العالم، استعدادا للمشاركة في مسابقة "ميس إيكو"، التي يستضيفها كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر في أحد المنتجعات السياحية.

واستقبلت إدارة المنتجع ملكة جمال دولة موريشيوس، أولى المتسابقات المشاركات في مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة التي تبدأ فعاليتها بعد غد، على أن يستمر التوافد على فندق الإقامة تباعا.

ولفت محمد عيد، المشرف على تنظيم المسابقة، إلى أن مسابقة ملكة جمال السياحة والبيئة تقام في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر 2020، بمشاركة أكثر من 25 دولة من مختلف دول العالم المصدرة للسياحة المصرية، أبرزها "روسيا و صربيا وكازاخستان وبولندا وبلجيكا وأستونيا وألبانيا وبارجواى وكندا والولايات المتحدة الآمريكية"، تحت شعار "يلا ندعم ونشجع سياحة المسابقات العالمية في مصر".

وأشار "عيد"، إلى أن المسابقة هي الحدث الدولی الوحید ضمن أجندات الفعالیات السیاحیة الكبری فی مصر خلال شهري نوفمبر ودیسمبر، مضيفًا أنه سيتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق، طبقًا للضوابط والاشتراطات التي أقرتها رئاسة الوزراء وسيراعي الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة.

من جانبه، أوضح كامل أبو علي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن استضافة الغردقة لمثل هذا الحدث العالمي يعطي رسالة هامة لجميع دول العالم على أن مصر هي بلد الأمن والأمان، بما يساهم في عودة تنشيط السياحة.

جدير بالذكر أن مدينة الغردقة استضافت عدة حفلات عالمية برعاية رئيس جمعية مستثمري البحر الأحمر، وآخرها حفل اختيار أفضل لاعب في إفريقيا فى يناير الماضي، بهدف تشجيع السياحة وإظهار المناطق السياحية وشواطئ البحر الأحمر.