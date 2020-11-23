تبدأ من 97 جنيها.. عروض أسعار الفاونديشين في "البلاك فرايداي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

مع بداية شهر نوفمبر من كل عام، يترقب كثيرون العروض والتخفيضات التي تعلن عنها المحلات والعلامات التجارية بمناسبة الجمعة السواء أو البلاك فرايداي الذي يأتي في الجمعة الأخير من هذ الشهر كل سنة.

ومن بين تلك المنتجات التي تستخدمها الفتيات بشكل أساسي الفاونديشن أو كريم الأساس من أجل الحصول على مكياج مثالي، كونه يساعد على توحيد لون البشرة، وإخفاء البقع والعيوب. وفي التقرير التالي، نستعرض لكم أبرز أسعار الفاونديشن في عروض البلاك فرايداي:

- ماركة Maybelline:

كريم أساس دريم موس غير لامع مع حماية من الشمس بدرجة 15، يبلغ سعره 97 بدلا من 195 جنيها.

كريم بتغطية كاملة 24 ساعة وخافي لعيوب البشرة، يبلغ سعره 189 بدلا من 270 جنيها.

كريم أساس يساعد على تغطية كاملة لمدة 24 ساعة، يبلغ سعره 199 بدلا من 399 جنيها.

-ماركة L'Oreal:

فاونديشن يعطي للبشرة مظهرا مطفيا غير لامع، يبلغ سعره 199 بدلا من 285 جنيها.

كريم مط خافي لعيوب البشرة، بـ159 بدلا من 265 جنيها.

كريم مجدد ومكافج لعلامات تقدم السن للعينين، 15 مل، بـ206 بدلا من 295 جنيها.

فاونديشن مط، 35 مل، بـ179 بدلا من 340 جنيها.

-ماركة Fit Me:

كريم أساس فيت مي مط وخافي للمسام، بـ89 بدلا من 170 جنيها.

مط وخافي للمسام، بـ127 بدلا من 170 جنيها.

--ماركة Bourjois:

كريم اساس غير لامع يعطي نتيجة نهائية غير لامعة ورائعة، يبلغ سعره 175 بدلا من 465 جنيها.

كريم أساس مط، غير لامع، يبلغ سعره 157 بدلا من 546 جنيها.