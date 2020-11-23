للأم.. 6 عادات بسيطة توقف عصبيتك مع أطفالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تفقد الأم أحيانا أعصابها أثناء نقاشها مع طفلها أو عند تصرفه بشكل خاطئ، أو تعامله مع موقف معين بطريقة غير صحيحة.

وتسبب العصبية حدوث خلل بينك وبين طفلك فحاولي أن تتجنبيها بهذه العادات البسيطة التي نشرها موقع "tripto motherhood":

- عندما تشعري بنفاد صبرك عند الجدال مع طفلك، خذي 3 أنفاس عميقة وانظري إلى أسفل ثم إلى أعلى، وستؤدي هذه العادة إلى تهدئة انفعالك.

- ابعدي نفسك جسديا عن الموقف لفترة، واخرجي من الغرفة أو اذهبي إلى الحمام وحاولي بقدر الإمكان أن تذهبي إلى مكان به هواء طلق.

- انخرطي في نشاط مختلف تماما عند شعورك بالعصبية لمدة لا تزيد عن 3/4 دقائق، فاغسلي الصحون أو اصنعي لنفسك كوب شاي، أو شاهدي مقطع فيديو لطيف، أو استمعي إلى اغنيتك المفضلة، حتى تأخذي أفكارك بعيد المشكلة وتهدئة عواطفك.

- اذهبي إلى غرفة أخرى وابتعدي عن الغصب والقلق والاحباط والرغبة في السيطرة.

- قولي لنفسك "من الصعب أن أكون صغيرة" وكرريها وابقِ على يقين أن طفلك لن يستطيع أن يكون كبيرا ويتصرف بنفس حرص البالغين في مواقف معينة.

- تقبلي أطفالك كما هم بشخصياتهم وسلوكياتهم وعيوبهم، وليس كما تريدهم أن يكونوا، ولا تتوقع منهم أن يتصرفوا مثل أي شخص.