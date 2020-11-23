بالأصفر والبيج.. شاهد إطلالة درة مع زوجها في أحدث ظهور لهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

شارك رجل الأعمال هاني سعد متابعيه صوراً جديدة له مع زوجته الفنانة التونسية درة، أبرزت رمانسيتهما.

وظهرت درة في الصورة الأولى التي علق عليها هاني قائلاً "أنا دائما ممتن لكي.. إنتي حياتي"، وهي ترتدي فستانا كت طويل باللون البيج، اعتمد تصميمه على قصة بسيطة جداً، ونسقت معه سليبر بيج وحقيبة بني من العلامة التجارية ديور.

واعتمدت درة أن تترك خصلات شعرها منسدلة، واعتمدت مكياج بألوان النيود وبدى مناسباً جداً مع لون الفستان

وفي الصورة الأخرى ردت درة عليه قائلة "أنا محظوظة بوجودك أيضًا يا حبيبي" وارتدت فستانا أصفر كت طويل، وارتدت معه نفس السليبر البيج، ونفس قصة الشعر في الصورة الأولى.

يذكر أن أحدث أعمال درة مشاركتها في مسلسل القصص المنفصلة إلا أنا بحكاية أول السطر المذاعة على فضائية dmc.