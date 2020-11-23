أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تعقيم هذه الكمامة وارتدائها مرة أخرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.

تعقيم هذه الكمامة وارتدائها مرة أخرى

يعد تطهير الكمامة الطبية بواسطة أي معقم يحتوي على 70% من الكحول أحد أبرز العادات الخطيرة، التي يقوم بها البعض.

لماذا يشكل خطرا؟

وفقًا لـ "Live science"، يتكون القناع الطبي أو الجراحي من ثلاث طبقات واقية تقلل من فرص خروج أو دخول أي سوائل حاملة للعدوى، وتمثل الطبقة الأولى التي تلامس وجه الشخص، وكذلك الأخيرة التي تواجه الهواء الجوي بمثابة عازل للسوائل من أجل منع وصول أي رذاذ، عند رش المعقم أو الكحول على القناع يؤدي إلى تآكل الطبقة الأولى والأخيرة منه دون أن يترك أثر ويجعلها متهالكة وتفقد فعاليتها في توصيل أي سوائل تحمل العدوى.

قد لا يكون التلف واضحًا، مما يجعل البعض يرتديها ثانية ما يزيد من فرص انتقال العدوى.

كيف نحمي أنفسنا؟

يجب تجنب استخدام الأقنعة ذات الاستخدام الواحد عدة مرات، لأنها تصبح تالفة وتهدد بانتقال العدوى.

يجب عدم تطهير الكمامة الطبية بواسطة أي معقم يحتوي على كحول.

يجب التخلص من الكمامة في حال تعرضها للبلل أو التلف.