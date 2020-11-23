ماسكات طبيعية للمراهقات في الشتاء

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - بشرة الفتيات المراهقات تحتاج للعناية كبشرة الفتيات الثلاثينيات والسيدات الأربعينيات، وذلك لكي تحافظي على صحة ونضارة بشرتكِ عند التقدم في العمر، فالاهتمام بالبشرة منذ الصغر يلعب دورًا كبيرًا في حصولكِ على شباب دائم ومظهر كله حيوية.

ومع حلول فصل الشتاء، اخترنا لكِ ماسكات طبيعية مرطبة لبشرتكِ لتحميها من الجفاف وبرودة الجو.



خليط الموز وزيت الزيتون

خليط الموز وزيت الزيتون



- 1 حبة موز مهروسة

- ملعقة صغيرة زيت زيتون

- ملعقة صغيرة زيت جوز هند



اخلطي المكونات مع البعض، ووزعيها على بشرتكِ.

اتركي الماسك لمدة 20 - 30 دقيقة حتى يجف تمامًا.

اُشطفي وجهكِ بالماء، وكرري الماسك مرة أسبوعيًّا لتغذية بشرتكِ.



العسل والبرتقال مع الزبادي

العسل والبرتقال مع الزبادي



- ملعقة صغيرة عسل

- ملعقة صغيرة عصير البرتقال

- ملعقة صغيرة زبادي



اُخلطي الزبادي مع العسل وعصير البرتقال، ووزعيه على بشرتِك.

اتركي الخليط يدوم لمدة نصف ساعة ثم اشطفي وجهكِ بالماء الفاتر، وليس الساخن.

من الممكن أن تكرري الماسك مرة أسبوعيًّا.



خليط ماء الورد مع زيت اللوز الحلو والموز

خليط ماء الورد مع زيت اللوز الحلو والموز



- ملعقة صغيرة ماء ورد

- ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

- نصف حبة موز مهروسة



قلّبي المكونات مع بعضها، ووزعيها على بشرتكِ بفرشاة الماسك.

اتركي الخليط يدوم لمدة 20 دقيقة، ثم اشطفي وجهكِ بلطف.

كرري الماسك مرة أسبوعيًّا لترطيب بشرتكِ دائمًا.

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