كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - أحياناً، تستغرق المرأة وقتاً طويلاً في البحث عن إحدى تسريحات الشعر التي توفر لها إطلالة أنيقة وناعمة في الوقت نفسه، وبالإمكان الحصول عليها في المنزل، لا سيما خلال المناسبات. لذلك، جمعنا لك في هذا المقال، تسريحات شعر ناعمة وسهلة للمناسبات، لتختاري من بينها ما يناسبك.



تسريحة الكعكة المزدوجة المضفرة

تسريحة الكعكة المزدوجة المضفرة



إنها تسريحة حيوية جداً ومميزة، وتناسب بشكل خاص صاحبات الشعر الطويل، حيث توفر لهن مظهراً مريحاً يدوم لساعات طويلة. اجعلي شعرك على شكل ضفائر صغيرة، واقسميه الى نصفين متساويين، وقومي بلف كل جزء على شكل كعكة لولبية، وثبتيه جيداً بدبابيس الشعر السوداء لتضمني ثبات تسريحتك لوقت طويل.

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تسريحة الشعر المنسدل المزين باللؤلؤ

تسريحة الشعر المنسدل المزين باللؤلؤ



يعد اللؤلؤ إحدى أكثر الصيحات رواجاً في عالم الجمال، بما فيها أكسسوارات الشعر، لذلك سواء كنت تتمتعين بشعر قصير أو طويل أو متوسط الطول، اتركي شعرك الناعم منسدلاً على الظهر وثبتيه من الجهة الأمامية بعصابة رأس مزينة بحبات اللؤلؤ الكبيرة.

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تسريحة الشعر المبلل

تسريحة الشعر المبلل



إذا كنت لم تجربي تسريحة الشعر المبلل بعد، فقد حان الوقت لذلك، كونها تسريحة عصرية وأنيقة وبإمكانك تنفيذها بسهولة في المنزل. إضافة ال ذلك، تناسب تسريحة الشعر المبلل المناسبات كونها توفر لك إطلالة راقية وجذابة. كل ما عليك فعله هو وضع كمية مناسبة من جل الشعر على شعر رطب قليلاً، واسحبيه الى الخلف بأطراف أصابعك، من ثم ثبتي تسريحتك باستخدام رذاذ الشعر اللامع.

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تسريحة ضفائر الشلال

تسريحة ضفائر الشلال



تعد تسريحة ضفائر الشلال إحدى تسريحات الشعر الرائجة جداً، التي تمنح المرأة مظهراً أنثوياً مريحاً في كافة الأوقات. اسحبي خصلتين على جانبي الشعر واجعليهما على شكل ضفيرتين ناعمتين مسحوبتين الى الخلف ومثبتتين بأكسسوار شعر قماشي ناعم، أما باقي الشعر فاتركيه منسدلاً على الظهر والكتفين.

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تسريحة الشعر المموج المزينة بالمشابك

تسريحة الشعر المموج المزينة بالمشابك



من المعروف أن مشابك الشعر هي من أبرز أكسسوارات الشعر لهذا الموسم، لذلك اعتمدي تسريحة الشعر المموج المنسدل وزينيه بمجموعة من المشابك المرصعة الناعمة على جانب واحد من الوجه.

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تسريحة الشعر نصف المرفوع

تسريحة الشعر نصف المرفوع



تعد تسريحة الشعر منصف المرفوع خياراً رائعاً لأوقات النهار والمساء على حد سواء، كما بالإمكان اعتمادها في المناسبات كونها أنيقة ومريحة. اسحبي الجزء الأمامي من الشعر الى منتصف الرأس وثبتيه بأكسسوار ناعم جداً، واتركي الجزء الخلفي من الشعر منسدلاً. واحرصي على تثبيت تسريحتك بمثبت الشعر المرن للحفاظ عليها أنيقة ساعات طويلة.

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