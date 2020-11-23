ارتدي البلوزات البيضاء على طريقة هيفاء وهبي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - اكتسبت المغنية والفنانة الاستعراضية هيفاء وهبي الكثير من الجمهور عبر مسيرتها الفنية، وحصدت الكثير من الجوائز على أعمالها المختلفة، سواء في التمثيل أو الغناء. ولأنها تشارك محبّيها الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد جمعنا لكِ من وحي حسابها على إنستجرام، والذي يتابعها فيه أكثر من ستة ملايين و٧٠٠ ألف شخص، عدة تنسيقات للبلوزات البيضاء التي اعتمدت عليها بشكل كبير باختلاف تصميماتها، فإليكِ الخيارات.



تنسيقات البلوزات البيضاء مع الجينز الأزرق



فضلت هيفاء وهبي الظهور بإطلالات حيادية عديدة بتنسيق الجينز مع البلوزات البيضاء بأسلوب مختلف في كل إطلالة، لذا تأنقت ببلوزة بيضاء صيفية مع بنطال من الجينز الأزرق، وأكملتهما بمعطف وقبعة من الجلد الأسود لخيار حيادي أنيق، وظهرت في إطلالة أخرى ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء برسمة غوريلا كرتونية، وتميزت في هذه الإطلالة بحذاء بوت طويل مصمم باللون البني المنقوش، وسرَّحت شعرها بذيل الحصان المرتفع لخيار مميز وعصري للشابات، كما أطلت ببنطال الجينز مع بلوزة بيضاء برسوم كرتونية، واعتمدت إكسسواراتها بطريقة مميزة كحذاء فوشيا بكعب وحقيبة بدرجة فاتحة من الزهري، وفي إطلالة كاجوال شبابية ظهرت بشورت من الجينز الأزرق مع بلوزة بيضاء ومعطف زيتي، ولمزيد من التألق تجملت بحذاء أحمر من علامة نايك.

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خيارات عصرية بالبلوزات البيضاء

خيارات عصرية بالبلوزات البيضاء



إن كنتِ بحاجة لإطلالة متجددة بالبلوزات البيضاء، فقد نسقت هيفاء وهبي بنطالًا أخضر واسعًا مع قميص أبيض من الساتان الرسمي، وسرحت شعرها بالويفي المنسدل على أحد الكتفين لخيار مميز، فيما اختارت بإطلالة كاجوال بنطالًا من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء، وأكملتهما بمعطف بدرجة فاقعة من الأصفر ليواكب موضة هذا الخريف، وفي إطلالة عصرية تألقت ببنطال وحذاء بكعب من الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء مصممة بكتابات ورسوم سوداء، وسرحت شعرها الزهري بطريقة منسدلة، وأضافت لإطلالتها لمسة مميزة بإسورة كبيرة مزينة بالفصوص الصغيرة، وفي إطلالة صيفية ظهرت ببلوزة بيضاء مع تنورة سماوية مطبعة بالأبيض مصممة بشكل قصير من الأمام وطويل من الأسفل، وتميزت بطيات ناعمة للقماش مع حذاء بكعب أزرق، ولخيار أخير أكثر جرأة تجملت هيفاء ببلوزة ناعمة بيضاء مصممة بأكمام مكشوفة الأكتاف مع بنطال مكسو بالترتر.

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