موديلات فساتين باللون الليلكي موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - سيطر اللون الليلكي على مجموعات الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2020 – 2021 وامتلأت منصات العروض بفساتين غاية في النعومة نستعرضها لكِ في 15 صورة انتقي منها ما يعزز أناقتك ويبرز جماليات قامتك.

شاهدي موديلات فساتين باللون الليلكي موضة خريف وشتاء 2021.



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فساتين طويلة باللون الليلكي موضة شتاء 2021

SANDRA MANSOUR



قدمت ماركة ألكسندر ماكوين Alexander McQueen فستان طويل High low منفوخ الكمين عريض الياقات تميز بقصته الساترة والتي تناسب المحجبات، على العكس أطلت عارضة ساندرا منصور Sandra Mansour بفستان طويل مشقوق على الجانب مصمم بخامة ناعمة منسدلة على القامة.





اذا كنتِ ترغبين في إطلالة تجمع بين الأنوثة والعصرية ننصحك بإعتماد الفستان البليسيه المزين بكشاكش صغيرة حول الياقة والأكتاف من مجموعة Philosophy di Lorenzo Serafini.









فساتين قصيرة لإطلالة جريئة موضة الموسم

LUISA BECCARIA



ظهرت عارضة لويزا بيكاريا Luisa Beccaria بفستان مطبع بالورود الصغيرة طويل الكمين يناسب طلعات النهار تجرئي ونسقيه مع بوت مطبع على طريقة العارضة أو مع بوت أبيض أو جملي برقبة قصيرة Ankle boots.





أطلت إحدى عارضات Philosophy di Lorenzo Serafini بفستان جرئ مستوحى من قصة البليزر ينتهي طوله عند منتصف الفخذين ومزود بجيوب كبيرة.



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فساتين بخامات أنثوية موضة خريف 2020

Pamella Roland



ارتكزت موديلات 2021 على الخامات الأنثوية المرهفة كالدانتيل الذي زين حواف الفستان طويل الكمين من توقيع المبدع اللبناني زهير مراد Zuhair Murad وغطى بالكامل الفستان الـ A Line من مجموعة ماركة ماركيزا Marchesa.





كما أحببنا الفساتين القصيرة المغلفة بالريش النافر الذي يمزج بين درجات الأزرق والأرجواني الداكنة واللون الليلكي البودر من مجموعة باميلا رولاند Pamella Roland.







فساتين بقصات مبتكرة نجمة شتاء 2021





GIAMBATTISTA VALLI



لاحظنا هيمنة القصات المبتكرة على فساتين 2021 أبرزها الفستان منسدل الأكمام من توقيع جيامباتيستا فالي Giambattista Valli والفستان المصمم بتوب من الدانتيل وتنورة ساتان مطوية معقوده على الجانب من مجموعة ماركيزا Marchesa.

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