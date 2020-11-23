النظارات الشمسية المفضلة عند ياسمين صبري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - تلفتنا ياسمين صبري في أسلوبها بتنسيق الأزياء الا أن لها بصمة خاصة في تنسيق الأكسسوارات أيضاً خصوصاً النظارات الشمسية التي تختارها بطابع معين يليق بها. فهي لا تحب الأسلوب الناعم والرفيع في النظارات بل تتوجه نحو التصاميم البارزة والعريضة. لذا تعرفي أكثر الى خياراتها.



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أسلوب فريد وكبير

ياسمين صبري لا تختار الا هذه النظارات!



تعشق ياسمين أن ترتدي النظارات ذات الطابع البارز، فتتجه نحو الإطارات الكبيرة والمربعة المصنوعة من العضم وليس من الحديد. وهذا الطابع يليق بها لأنها تتمتع بوجه مستطيل بحاجة لأن يتم تحديده من الجانبين، من هنا تأتي هذه التصاميم لتفي بالطلب.







نظارات من ماركات عالمية

ياسمين صبري لا تختار الا هذه النظارات!





وطبعاً لا يمكن أن تتوجه ياسمين لاختيار نظارات عادية في تصاميمها، بل هي تتجه نحو أهم الماركات العالمية لذلك أمثال فرساتشي Versace وديور Dior و شانيل Chanel وبولغاري Bulgari وغيرهم كثر...















النظارة الشمسية للوجه الدائري



طول الوجه يتساوى مع العرض، ويتسم بحواف مستديرة غير بارزة. شكل النظارة الشمسية الأمثل: النظارة المربعة هى الأمثل لك. يفضل أن تكون العدسات عريضة لتخفف قليلاً من استدارة الوجه وتمنحه قدراً من الطول. النظارة المزودة بإطار علوى سميك سوف تساعد وجهك أيضاً فى الحصول على مزيد من الطول. ابتعدي تماما عن العدسة المستديرة لأنها ستزيد من استدارة الوجه وإمتلائه.



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النظارة الشمسية للوجه البيضاوي

ياسمين صبري لا تختار الا هذه النظارات!





يأخذ هذا الوجه شكل البيضة وهو أكثر أشكال الوجه مثالية مقارنة بالأنواع الأخرى. طول الوجه يعادل العرض مرة ونصف، ويتساوى فيه عرض الجبهة والفك ويتسم بضيق الذقن قليلا وبروز في عظام الخد. شكل النظارة الشمسية الأمثل: جميع الأنواع والأشكال سواء موديل عيون القطة (العدسات المجنحة) أو موديل الطيارين أو المربعة. يفضل اختيار عدسات بحجم متوسط أو كبير حتى لا يبدو وجهك أطول مما هو عليه بالفعل.







النظارة الشمسية للوجه المثلث

ياسمين صبري لا تختار الا هذه النظارات!



يتسم هذا الوجه بجبهة قليلة العرض، مع فكين أكثر عرضاً ووجه طويل نسبياً. شكل النظارة الشمسية الأمثل: نظارة عيون القطة أو تلك الدائرية ستكون جيدة للغاية، حيث أنها ستلفت النظر للجزء العلوي وتصنع معادلة ما بين عرض الجبهة والفكين. كما يفضل أن تحتوي على بعض التفاصيل مثل عدسات المرايا أو إطار ذهبي.





النظارة الشمسية للوجه المربع

ياسمين صبري لا تختار الا هذه النظارات!



يتسم هذا الوجه المربع بحواف مدببة للفك وجبهة عريضة وعظام خد ملحوظة. شكل النظارة الشمسية الأمثل: تناسبك النظارة ذات العدسات المستديرة والبيضاوية أو موديل عيون القطة. فهذه الأنواع ستعطي وجهك قدراً من الاستدارة وتخفف من بروز العظام.



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