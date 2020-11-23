صور أحدث عبايات شيفون ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 08:46 مساءً - موضة عبايات الشيفون من الموديلات التي لا تتخلى عنها الكثيرات من النساء، ولأنها عادت بقوة لتغرو موضة عام ٢٠٢١، فقد جمعنا لكِ عدة تصميمات من القطع الفاخرة والخافية لعيوب الجسم، مع لمسات منسدلة وأنثوية؛ لنلبي رغبة كل فتاة، فإليك أبرز التصميمات.



عبايات شيفون ملونة من خولة المراغي

عبايات شيفون ملونة من خولة المراغي



خولة المراغي، إعلامية ومدونة موضة يتابعها على إنستجرام أكثر من ٨٠٠ ألف شخص. ولتأنقها الدائم بالعبايات الخليجية، استوحينا لكِ منها عدة عبايات من الشيفون الملون؛ حيث ظهرت بعباية شيفون كحلية مصممة من الأسفل بطبقات متفاوتة الأطوال، وزُينت بالفصوص في المنطقة العلوية من المنتصف لخيار ناعم للمناسبات، وفي خيار آخر أطلَّت بعباية بيضاء مصممة بطبقة من الشيفون الأسود، وزُينت من الأطراف بقماش أسود وآخر أبيض لمظهر يومي أنيق.

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إطلالة تراثية بالعباية من حوراء الفارسي

إطلالة تراثية بالعباية من حوراء الفارسي



حوراء الفارسي، مقدمة برامج عمانية، تمتلك أكثر من ٦٠٠ ألف متابع على إنستجرام، ولأنها من هواة الأزياء التراثية والتقليدية التي تُعَبِّر عن ثقافة الدول الخليجية، فقد تأنقت بعباية من الشيفون المصمم بأسلوب البشت الواسع والمزين بتطريزات لامعة صغيرة، وأكملتها بقميص برتقالي مطرز بعدة ألوان، للمسة شرقية مميزة.



عباية شيفون للمناسبات من هند

عباية شيفون للمناسبات من هند



هند، بلوجر إماراتية يتابعها على إنستجرام أكثر من ١٥٥ ألف شخص، ولأنها من أبرز الفتيات الخليجيات تألقًا بالعبايات، فإننا نقدِّم لكِ منها عباية شيفون مناسبة للمناسبات المختلفة، حيث صُممت بتطريزات الزهور السوداء على الجانبين والأكمام، وأكملتها بفستان أخضر ناعم وحذاء لامع لخيار بسيط وأنيق.

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إطلالات خولة المراغي بعبايات الشيفون المطرزة

إطلالات خولة المراغي بعبايات الشيفون المطرزة



فضلت خولة المراغي في إطلالاتها المختلفة اختيار عبايات الشيفون المطرزة باللون الأسود، ومنها نسقت عباية من الشيفون المزين بتطريزات الزهور البيضاء على الجانبين مع حذاء شفاف وحقيبة سوداء صغيرة للمسة شبابية مذهلة، وفي إطلالة أخرى تألقت بعباية شيفون مطرزة بالفصوص في الجانبين بطريقة أنيقة ومميزة، واعتمدت لهذه الإطلالة مكياجًا قويًّا مرتكزًا على طلاء الشفاه الأحمر، لخيار جذاب في المناسبات.

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