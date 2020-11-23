ياسمين صبري تستقبل سيدة المطر في منزلها.. ومتابعون: "قلبك كبير" (صور)

علاقات و مجتمع

استقبلت الفنانة ياسمين صبري، السيدة نعمات عبدالحميد، المعروفة بـ"سيدة المطر"، في منزلها، وشاركت بالصور عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "ياسمين" على الصور التي نشرتها: "الحاجة نعمات نورتني النهاردة في البيت، شربنا الشاي مع بعض واتكلمنا في حاجات كتير، ست صبورة ومكافحة، ربنا يديها الصحة وطول العمر".

وتفاعل معها متابعوها في التعليقات على الصور: "قلبك كبير يا ياسمين"، "بنحبك جدًا"، "في ميزان حسناتك"، "ربنا يكرمك يا ياسمين".

وكانت صورة متداولة عبر "السوشيال ميديا"، قارنت بين الفنانة ياسمين صبري وهي تجلس في طائرة خاصة وبين صورة، سيدة المطر التي كانت تجلس تبيع الترمس تحت المطر.

وعلقت "ياسمين" على الصورة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قائلة: "أنا دائماً بحاول أشوف الجزء الإيجابي في كل سوء تفاهم، أنا سعيدة أني تعرفت على الحاجة نعمات عبدالحميد، سيدة المطر من السوشيال ميديا، وتواصلت مع الحاجة نعمات والحاج علي زوجها".

وأضافت: "يشرفني أني ألبي كل طلبات الحاجة نعمات وأسرتها، كل حاجة وحشة بيطلع منها حاجة حلوة".

سيدة المطر

يذكر أن صورة السيدة نعمات "سيدة المطر"، هزت مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب جلوسها تحت المطر تبيع الترمس، ووجهت وقتها نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى، بالتواصل مع السيدة "نعمات" لمعرفة حالتها وتلبية احتياجاتها.

وتبين للفريق عقب التواصل مع السيدة أنها تدعى نعمات عبدالحميد، من محافظة بني سويف، وتبلغ من العمر 63 عاما، وسبق أن تزوجت وانفصلت منذ 45 عاما تقريباً بعد أن رزقت بطفل، وهي حاليا متزوجة من ابن عمها ولم تنجب منه.

وانتقلت سيدة المطر مع زوجها للعيش في القاهرة منذ 25 عاما، وعملا في حراسة أحد العقارات تحت الإنشاء وتعاني الأسرة من ظروف سيئة، وهو ما دفعها لبيع "الترمس" بشوارع القاهرة لسد احتياجات أسرتها من معيشة ومصاريف دواء، حيث أن الزوج يعاني من مرض الكلى والزوجه تعاني من ضغط وسكر وضيق في التنفس.