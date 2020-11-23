بوت بـ30 ألف جنيه يثير الجدل على "فيسبوك".. ومعلقون: "هنلف لفة وراجعين تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أثارت صفحة لبيع الأحذية على "فيسبوك" تدعى "Vogue shoes"، الجدل بعد أن عرضت بوت للبيع بمبلغ 30 ألف جنيه، حيث انهالت التعليقات الساخرة والمتعجبة لارتفاع السعر.

وأعلنت الصفحة عن مواصفاته وكتبت على الصورة: "مفاجأة الشتوي - السعر 30 ألف جنيه - داخل الخامة قماش يساعد الرجل على تنشيط الدورة الدموية فيها، كما أنه يعمل مساج لرجلك كل ساعة".

ومن بين التعليقات الساخرة، تقول فاتن خالد: "لو بـ29 ونص كنت خدتهم، معييش النص اللي يكمل لـ 30"، وسخر نادر إبراهيم: "هقسطه على 3 سنين من غير مقدم".

أما نرمين عبيد علّقت: "أصلاً مش عاجبني"، وتسخر آلاء باسم: "رخص سيكا مش من مستوايا"، بينما تعلق هاجر الحلواني: "مينفعش قسط بنص جنيه في الشهر"، وسماء بركات: "هنلف لفة وراجعين تاني".

وبالبحث عن البوت وجدنا أنه تابع لعلامة تجارية شهيرة تدعى "casadei"، وسعر البوت الحقيقي بها 1.345 يورو، بما يساوي 25 ألف جنيه مصري.

أما عن المواصفات الحقيقية للبوت التي أعلنتها العلامة التجارية، هي أنه صنع في إيطاليا بأعلى جودة من الجلد السويدي المطاطي، وأن الكعب مصنوع من معدن الفولاذ الذي لا يصدأ.