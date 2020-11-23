منها الماء الساخن والفازلين.. احذري وضع هذه المكونات على بشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تنتشر العديد من الماسكات وحيل خلط المكونات ووضعها على البشرة؛ للحصول على الترطيب والنضارة ووجه خالِ من الشوائب.

وهناك الكثير من الماسكات التي تحتوي على مكونات لا يجب وضعها على البشرة إطلاقا، نذكرها لكي كما يلي، وفقا لموقع "bustle":

- صودا الخبز:

قد تلاحظ أن العديد من أقنعة الوجه تتطلب استخدام صودا الخبز، وعلى الرغم من اعتماد هذا المكون كمقشر، إلا أنه يمكن أن يكون ضارًا جدًا لبشرتك.

وتقول دكتورة الجلدية جانيت بريستوسكي، إن درجة حموضة صودا الخبز تبلغ 8.3 وهو ما يجعلها ضارة، إذ تقاوم الحموضة الطبيعية للجلد، ما يجعل إنزيمات ونباتات الجلد تتغير وبعدها يصبح أكثر عرضة للعدوى.

- عصير الليمون:

فكري جيدا قبل استخدام عصير الليمون لتفتيح البقع الداكنة، فيمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحموضة إلى حرق بشرتك.

- معجون الأسنان:

لم يتم إنتاج معجون الأسنان مطلقًا لاستخدامه على الوجه، ومع ذلك يستخدمه البعض كعلاج موضعي لتجفيف حب الشباب.

معجون الأسنان قلوي وبه نكهة ولا يقدم أي شيء علاجي للجلد، إذا كان يحتوي على الفلورايد، فيمكن للبشرة أن تتفاعل معه بشكل سيئ.

- مثبتات الشعر:

قد يكون من المغري وضع مثبت شعرك على وجهك لتثبيت المكياج، لكن ليس من الجيد وضعها في أي مكان بالقرب من العينين والأنف، بالإضافة إلى أن هناك مواد دافعة ومواد كيميائية أخرى في مثبتات الشعر تكون ضارة إذا تم استنشاقها.

- الماء الساخن:

الماء الساخن ليس درجة الحرارة المثالية لتنظيف البشرة، ويمكن أن يسبب حروقًا حرارية وسيذيب زيوت الطبيعية، ويوصي باستخدام مياه تبلغ درجة حرارتها حوالي 37 درجة عند الاستحمام.

- السكر:

على غرار صودا الخبز، يمكن أن يكون استخدام السكر في المقشر كارثة على بشرتك، ويحذر الأطباء من وضعه على البشرة لأنه عبارة عن بلورة حادة بزاوية يمكن أن تقطع الجلد ويسبب الخدوش ويعطل خلايا الجلد عن النمو.

-الفازلين:

تعتمد الكثير من الفتيات على وضع الفازلين على الوجه كبديل للغسول أو المرطب دون معرفة عيوبه وسلبياته على البشرة، لأنه دهني ويشكل حاجز على البشرة، ويوصي باستخدامه على الشفاه المتشققة فقط وليس كمرطب روتيني لأنه يسد المسام.

- الخل:

يحتوي الخل على حمض الأسيتيك، مم يجعله ضارًا للبشرة عند استخدامه في أقنعة الوجه لتنقية البشرة، لأن الغلاف الحمضي للجلد يحمي نفسه كيميائيا، والخل مثل صودا الخبز يحيد درجة الحموضة وسيعادل أيضًا التأثير الوقائي للعباءة الحمضية التي يمكن أن تتسبب في نمو الخميرة والبكتيريا وتعطيل الحاجز الواقي للبشرة.