مكياج خليجي مستوحى من فاطمة الصفي

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:43 مساءً - اكتسبت الممثلة والمخرجة الكويتية فاطمة الصفي شهرة كبيرة في الدول العربية، وذلك لتألقها في الأعمال الفنية التي حصلت بسببها على عدة جوائز، بالإضافة إلى إطلالاتها المتنوعة ومكياجها المميز، حيث تعتمد الصفي في كل إطلالة لها مكياجًا مختلفًا يُبْرِز جمال ملامحها بطريقة لافتة، واليوم رصدنا لكُنَّ أبرز إطلالاتها بالمكياج الخليجي؛ لتستوحين منها بعض الأفكار لمناسباتكن.



تطبيق المكياج البرونزي من فاطمة الصفي

المكياج البرونزي



يتميّز اللون البرونزي في المكياج بوهجه الدافئ والمتألق، ويبقى من أفضل الخيارات الأنيقة والمميّزة لمكياج السهرة، ويُعتبر الاختيارَ الأول للكثير من النجمات، ومنهن فاطمة الصفي، التي اعتمدته بعدة طرق لتُبْرِز جمالها، ومنه أطلت بمكياج برونزي للعينين مع لمسة بسيطة من اللون الزهري في الحواف، وأكملته برموش اصطناعية مع العدسات البنية، واختارت لهذه الإطلالة بلاشر برونزي وطلاء الشفاه الزهري لخيار ناعم ومناسب للكثير من الإطلالات، كما ظهرت بإطلالة برونزية بالكامل مع اختلاف الدرجات، وجمَّلتها بالرموش الاصطناعية، لتُبرز جمال العينين، ويتناسب هذا المكياج مع ذوات البشرة الحنطية بشكل كبير، ويتميز بسهولة تطبيقه وبُعده عن التكلُّف.

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المكياج الزهري مع الشعر القصير لإطلالة مميزة

المكياج الزهري



تميل فاطمة الصفي إلى المكياج الناعم باللون الزهري في الكثير من الإطلالات، وفي أحدثها تألقت بمكياج زهري لامع للعيون مع طلاء الشفاه الفوشيا والبلاشر البرونزي، وأبرز هذا المكياجُ مع شعرها القصير ملامحَ وجهها بشكل مميز وبسيط، وبعيدًا عن التكلف لجأت للماسكرا السوداء لتُبْرِزَ جمال إطلالتها.

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طلاء الشفاه الأحمر بأسلوب فاطمة الصفي

طلاء الشفاه الأحمر



تعاني الكثيرات من النساء عند وضع طلاء الشفاه باللون الأحمر، حيث يعتمد بشكل كبير على المكياج الذي يخترنه معه، فهو يحتاج مكياجًا بسيطًا وقويًّا، ولأن فاطمة الصفي من أكثر النجمات اعتمادًا على الروج الأحمر، وتلجأ كثيرًا لإبراز ملامحها به، فإننا نقدم لكِ من وحيها عدة أفكار؛ ففي الإطلالة الأولى اختارت طلاء الشفاه بدرجة المات الأحمر مع مكياج برونزي لامع في العينين وبلاشر خفيف بني، وفي إطلالة أكثر جاذبية تزينت بطلاء الشفاه اللامع باللون الأحمر مع بلاشر بني، وجمَّلت عينيها باللون الأسود في الجفن والبني أسفل الحواجب، لخيار مُفْعَم بالجمال.

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