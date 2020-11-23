أفضل علاج للشعر بعد الكيماوي بطرق طبيعية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 نوفمبر 2020 06:43 مساءً - يُشكِّل الشعر بالنسبة لكل سيدة نقطة بارزة ومهمة في مظهرها وإطلالتها، سواء داخل البيت أو خارجه، وتُؤرق مشكلة نمو الشعر من جديد الكثيرات، بخاصّة اللاتي تعرّضن لتساقط الشعر جرّاء العلاج الكيماوي. فيبدأن بالبحث عن الطرق الطبيعية التي تُعد الأكثر أمانًا لعلاج مشكلات الشعر بعد الكيمياوي. وفي هذا الإطار، يُطلعك "الخليج 365 نت" على أفضل الطرق لعلاج الشعر بعد الكيماوي، وعلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأطعمة التي يمكنكِ إدخالها في نظامكِ اليومي، والتي ستُساهم بشكل كبير في منحكِ النتائج التي ترغبين بها، بالإضافة لأفضل خلطة في تسريع نمو الشعر، في السطور الآتية:



أفضل الطرق الآمنة لعلاج الشعر بعد الكيماوي

علاج الشعر بعد الكيمياوي بطرق آمنة

ينمو الشعر في معظم الحالات، من 4 إلى 6 أسابيع، بعد آخر حصة من العلاج الكيماوي، ثم يأخذ حوالي سنتمتر واحد كل شهر، ويتم نمُّو الشعر في كثير من الأحيان على شكل مختلف؛ إذ أنَّه قد يبدو مختلفاً في طبيعته ولونه، وتصبح فروة الرأس جافة وحساسة، وقد يعود مع الوقت إلى طبيعته السابقة للعلاج، وربما قد يكون تغيرُّه جذرياً، وذلك يتوقف على مدى تأثير العلاج على هرمون الشعر في الجسم، وتجدر الإشارة إلى أنَّ سرعة نمو الشعر بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي، ترتبط بسرعة نمو الشعر لدى المرأة قبل الخضوع للعلاج. ومن أولى خطوات علاج الشعر الاعتناء بالصحة النفسية،؛ إذ أن نفسيتكِ ستؤثر سلباً أو إيجاباً على صحة شعركِ وجماله في هذه المرحلة المهمة من التعافي.

سيكون شعركِ الجديد مثل الطفل الصغير بسبب ضعفه، مما يجعله أكثر عرضة للتلف، لذا فهو يحتاج إلى عناية خاصة منكِ ومعاملة لطيفة، وهذا سيساعد في الحفاظ عليه وتقويته كي ينمو بشكل أفضل، وحتى مع وجود بعض سنتمترات فقط من الشعر، يمكنك تمشيطه بإستعمال فرشاة ناعمة لمنح مزيد من الحركة وتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس.

تدليك فروة الرأس

تدليك فروة الرأس بالزيوت الطبيعية

تُساعد عملية تدليك فروة الرأس بلطف في تعزيز نمو شعركِ، إذ يعمل التدليك على تنشيط الدورة الدموية في بصيلات الشعر مما يساعد على تغذيتها بشكل أفضل، ولكن الفائدة ستتضاعف عندما تدلكينه بزيت الخروع الذي يُقوِّي جذور الشعر، كما أنَّه يسمح بزيادة كثافة الرموش والحاجبين والأظافر.

قصّ الشعر

يساعد حلق الشعر في تقوية بنيته

إحلقي شعرك بعد أن يبدأ في النمو؛ إذ يُقوِّي من بنيته، لأنَّ الشعر يظهر من جديد في حالة ضعف ولا يكتسب القوة إلا بعد وقت من نموه.

تُسبب المصفِّفات والأدوات الحرارية والصبغات في هذه الفترة تلف للشعر وبطء نمُوِّه وتهيّج فروة رأسكِ الحساسة، لذا من الأفضل أن تتجنبيها.

تجنّبي غسل شعرك بشكل يومي وإستخدمي عند غسله مواد لطيفة ومن مُكوِّنات طبيعية.

اتباع نظام غذائي متوازن وتناول الأطعمة الغنية بالبروتينات كما يجب أن يشمل نظامكِ اليومي على المعادن الأساسية كالحديد والزنك والمغنيسيوم، والفيتامينات كمجموعة فيتامين ب ومن أبرزها؛ البذور والمكسرات، الأسماك مثل السلمون والتونا والماكريل، البيض، التوت والأفوكادو، والدجاج واللحوم.

في حال كان طعامكِ لا يمنحكِ الكميات الكافية من الفيتامينات اللازمة لنمو الشعر، عليكِ بتناول المكملات الغذائية منها للحصول على الجرعة اليومية الكافية لكِ.

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خلطات آمنة وفعّالة لعلاج الشعر بعد الكيماوي

خلطات طبيعية لعلاج الشعر بعد الكيماوي

إليك، أفضل الخلطات الطبيعية الفعالة في تعزيز نمو الشعر:

خلطة عصير البصل لإنبات الشعر وزيادة نمُّوه

يُساعد البصل في تعزيز نمو بصيلات الشعر

يعمل البصل على تحسين صحة بصيلات الشعر، ويزيد من نشاط الدورة الدموية، والتي يُمكن أن تدفع المُغذّيات الهامَّة والأكسجين إلى بصيلات الشعر، وبالتالي تحفيز نمو الشعر وتحسين الشفاء، بالإضافة إلى العسل الذي يُساهم في تحسين صحة بصيلات الشعر، وبالتالي تطويله طبيعياً وبشكلٍ صحي، وذلك لاحتوائهِ على مضادات الأكسدة الطبيعية.

المُكوِّنات:

ملعقتان إلى ثلاث ملاعق كبيرة من عصير البصل.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

ضعي عصير البصل في وعاء، وأضيفي العسل ثم أخلطيهم جيداً، طبّقي الخليط على فروة رأسك ووزعيه بالتساوي بإستخدام أطراف أصابعكِ، وأتركيه لمدة نصف ساعة على شعركِ، ثم قومي بغسله بشامبو مناسب.

إستخدمي هذه الخلطة مرة أسبوعياً للحصول على نتائج جيدة.

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