الامارات | مصر..ممثلة تعترف بقتل زوجها : "كانت ساعة شيطان"

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..ممثلة تعترف بقتل زوجها : "كانت ساعة شيطان" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترفت الممثلة المصرية الشابة عبير بيبرس، إنها قتلت زوجها أمام قاضي المعارضات في مصر وقالت "كانت ساعة شيطان"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت المتهمة أمام القاضي "كان بيضربني وهو عايش كل يوم، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى". وأضافت، أنها "نفذت الجريمة مصادفة، بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى".

وأفادت تحقيقات النيابة أن "المشاجرة التي جمعت الممثلة وزوجها لم تزد مدتها على 3 دقائق وسرعان ما سقط الزوج قتيلا، بعد أن غرست الزوجة في صدرة زجاجة مكسورة تسببت في إحداث نزيف حاد ومات على إثرها". وأيدت خادمتها الإثيوبية، الاعتراف قائلة "أن المتهمة نفذت الجريمة خلال مشاجرة مع زوجها".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news