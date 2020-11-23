- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصر..ممثلة تعترف بقتل زوجها : "كانت ساعة شيطان" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترفت الممثلة المصرية الشابة عبير بيبرس، إنها قتلت زوجها أمام قاضي المعارضات في مصر وقالت "كانت ساعة شيطان"، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.
وأضافت المتهمة أمام القاضي "كان بيضربني وهو عايش كل يوم، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن منه لله بقى". وأضافت، أنها "نفذت الجريمة مصادفة، بغرز زجاجة في صدره، ليلقى مصرعه، بعد أن صفعها على وجهها، فلم تتمالك نفسها، وفقدت أعصابها وأمسكت زجاجة، بعد أن كسرت رقبتها ثم غرزتها في جسده، فسقط على الأرض فاقدا للوعي، ومات إثرها داخل المستشفى".
وأفادت تحقيقات النيابة أن "المشاجرة التي جمعت الممثلة وزوجها لم تزد مدتها على 3 دقائق وسرعان ما سقط الزوج قتيلا، بعد أن غرست الزوجة في صدرة زجاجة مكسورة تسببت في إحداث نزيف حاد ومات على إثرها". وأيدت خادمتها الإثيوبية، الاعتراف قائلة "أن المتهمة نفذت الجريمة خلال مشاجرة مع زوجها".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | مصر..ممثلة تعترف بقتل زوجها : "كانت ساعة شيطان" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.