كورونا اليوم: أطعمة تساعدك على التصدي للفيروس.. وتحذير من موجة ثالثة قاتلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرًا يهدد العالم أجمع منذ حوالي 11 شهرا على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

لقاح غير متوقع يتصدى للفيروس

يعتقد العلماء الأمريكيون أن من خضعوا في طفولتهم للتطعيم بلقاح MMR ضد الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية غالبا لا يصيبهم شكل خطير من عدوى "كوفيد – 19".

يذكر أن MMR عبارة عن لقاح مشكل ضد الحصبة وعدوى النكاف والحصبة الألمانية بصفته مزيجا بين الفيروسات الضعيفة لـ3 أمراض.

لقاح أكسفورد فعال بنسبة 70%

أعلن مختبر أسترازينيكا البريطاني، أن اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي يطوّره بالاشتراك مع جامعة أكسفورد، فعّال بنسبة 70% للوقاية من المرض.

وقال المختبر إنها نتائج مؤقتة لتجارب سريرية أُجريت على نطاق واسع في المملكة المتحدة والبرازيل، إلا أنه لفت أن هذا اللقاح أقل إقناعاً من لقاحي فايزر/بايونتيك ومودرينا اللذين تتجاوز فعاليتهما نسبة 90%، فهو يستخدم تقنيةً تقليدية أكثر من اللقاحين المنافسين، ما يجعله أقل كلفةً وأكثر سهولةً للتخزين، إذ إنه لا يحتاج إلى الحفظ في درجة حرارة منخفضة، وفقا لـ"العربية".

تحذير من موجة ثالثة قاتلة

حذرت منظمة الصحة العالمية، الدول الأوروبية من أن موجة ثالثة "قاتلة" من تفشي الفيروس المستجد قادمة بعد أشهر فقط.

وتوقع ديفيد نابارو، مبعوث المنظمة الخاص بفيروس كورونا موجة ثالثة من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما قال إنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية، وفقا لـ"العربية".

أطعمة تساعدك على التصدي للفيروس

قام الطبيب والمقدم التلفزيوني المعروف ألكسندر مياسنيكوف، بتحديد المنتجات الغذائية التي يجب تناولها عن الإصابة بالأمراض الفيروسية، بما في ذلك كوفيد-19، وأشار إلى أن أحد العناصر المهمة في علاج هذه العدوى، هو الزنك الموجود بكثرة في لحوم الدجاج، وفقا لروسيا اليوم.

ويمكن الوقاية من الأشكال الشديدة للمرض عن طريق تناول فيتامين د – الذي يوجد بكثرة، على سبيل المثال، في السمك وخاصة الرنجة، ويؤكد مياسنيكوف أنه خلال المرحلة الحادة من المرض، يجب التركيز على النشويات (أو الجلوسيدات أو الكربوهيدرات)، لأنها توفر المزيد من الطاقة.