جريئة وأنيقة.. أبرز إطلالات النجمات في مهرجان الموسيقى الأمريكي (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أقيم مهرجان حفل توزيع جوائز الموسيقى الأمريكية لعام 2020 مساء أمس بمدينة لوس أنجلوس على مسرح مايكروسوفت، وأحيته المغنية الشهيرة جينفر لوبيز.

وتألقت العديد من النجمات بإطلالات رائعة ومميزة خلال الحفل، ولذا نستعرض لكم أبرز تلك الإطلالات التي تميزت بالأناقة أحيانا والجراءة أحيانا أخرى:

Becky G

ظهرت المغنية الأمريكية بيكي جي بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أنيق أوف وايت حمالات، وبه فتحة جانبية جريئة مزينة بفصوص فضية، اعتمدت ترك شعرها منسدلاً، ووضعت مكياجا هادئا يميل إلى اللون البني، وانتعلت سليبر سيلفر.

Cara Delevingne

ارتدت عارضة الأزياء والمغنية البريطانية كارا ديليفين بدلة ميتاليك أنيقة تميل إلى اللون السيلفر.

ونسقت كارا مع البدلة توب بيج وهيلز أسود، ومن الناحية الجمالية تركت خصلات شهرها الأصفر منسدلة، واعتمدت مكياجا بسيطا أبرز ملامحها.

Ciara

اختارت العازفة الأمريكية سيارا أن تلفت الأنظار بفستان أحمر فضفاض مزين من أعلى بياقة سوداء طويلة تصل إلى ركبتها. والفستان ذو فتحة جريئة من عند الساق، ونسقت معه بوت أسود فيرنيه، واعتمدت تصفيفة شعر الراستا.

Dua Lipa

اعتمدت المؤلفة والمغنية دوا ليبا على اختيار فستان جريء لتظهر به في الحفل. وجاء تصميم الفستان قصير باللون الأبيض المزين بنقوش بألوان مختلفة ونسقت معه حذاء جولد، وتركت شعرها منسدلا إلى الخلف، واعتمدت مكياجا لامعا ليتناسب مع الفستان.

Jennifer Lopez

ارتدت الممثلة والمغنية الأمريكية جينفر لوبيز فستان مكون من قطعتين، توب بكم ومن الأمام مزين بتصميم يشبه المروحة، مع جيبة طويلة ذات فتحة جريئة من عند الساق، ونسقت مع فستانها هيلز سيلفر، مع كلاتش أسود، واعتمدت تصفيفة الشعر الويفي.

Paris Hilton

ظهرت المغنية والممثلة الأمريكية باريس هيلتون في المهرجان بفستان ميتاليك أنيق، جاء تصميم بكم وقصير ذو فتحة جريئة عند الصدر على شكل v، واعتمدت تسريحة شعر بوني تيل، مع مكياج وإكسسوارات بسيطة.

Megan Fox

لفتت الممثلة الأمريكية ميجان فوكس الأنظار إليها وهي ترتدي فستان زيتي مصنوع من قماش الساتان، جاء بقصة غير تقليدية، واعتمد على صيحة الكب والكم الواحد، وإكستنشن منسدل من عند البطن.

Taraji P. Henson

ظهرت الممثلة والمغنية الأمريكية تاراجي بيندا هينسون بإطلالة غير تقليدية في المهرجان، إذ ارتدت فستانا قصيرا رصاصي لامع، مزين من عند الرقبة ونهاية الأكمام بشراشب متدلية.

وارتدت تاراجي تربون أبيض وأخفت شعرها وبدت وكأنها محجبة، ونسقت سليبر بمزيج من اللونين السيلفر والأسود.

يذكر أن إدارة المهرجان خصصت مقاعد المسرح لتوضع عليها صور النجوم المفترض حضورهم ولم يتمكنوا من الحضور بسبب جائحة فيروس كورونا.