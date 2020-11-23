لوردينا بشعر كيرلي وفستان مكشوف في أحدث جلسة تصوير

علاقات و مجتمع

خضعت الراقصة البرازيلية لورديانا، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور شريف فؤاد، مطلة بأزياء جريئة، شاركت بها جمهورها عبر خاصية "استوري" على حسابها الرسمي على "إنستجرام".

جمهور لورديانا: شبه شخصية كارتونية

أطلت الراقصة البرازيلية بفستان أسود طويل، مكشوف الصدر وبدون أكتاف، فضلا عن "فتحة هوليود"، مع اختيارها تسريحة شعر "كيرلي" ومكياج أسموكي.

وبمجرد نشر لورديانا لـ"فوتوسيشن"، تداول رواد موقع "إنستجرام" تلك الصور، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "شكلك شبه البنت الجميلة اللي بتطلع في أفلام الكارتون مع تومي وجيري وأرنوب وبتلبس فستان أحمر"، و"ملكة جمال"، و"أحلى واحدة من غير مجهود"، و"أحسن واحدة بتتصور في مصر".

فتيات تشاركن في تحدي لورديانا "أنتي معلمة"

ومنذ أيام، أطلقت الراقصة البرازيلية تحدي رقص يحمل اسم المهرجان الشعبي "أنتي معلمة"، عبر "إنستجرام"، على الرغم من إعلان حذف مشاهدها في فيديو كليب المهرجان الشعبي

وقالت "لورديانا" عبر "إنستجرام": "تحدي أغنية أنتي معملة لعمر كمال وحمو بيكا.. شارك أصدقائك في ذلك التحدي"، متابعة: "أنت حر في تصميم الرقصات الخاصة بك، أو اتباع خطواتي، وسأشارك أفضل العروض في قصصي.. أريد أن أرى كل الفتيات معلمة.. أحبكم جميعا"، مع أرفاقها فيديو لها خلال رقصها بأزياء جريئة وقصيرة مكونة من قطعتين.

ونشرت عدة مقاطع فيديو لفتيات المشاركات في التحدي الذي أطلقته منذ 3 أيام، وتضمنت مقاطع الفيديو، رقص فتيات من مختلف الجنسيات على نغمات "إنتي معلمة"، إذ ارتدت بعضهن بدل رقص مكشوفة، فيما فضلت أخريات الظهور بفساتين قصيرة، وسط تشجيع لورديانا لهن.