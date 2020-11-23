الكمون علاج سحري للتخلص من "الكرش" في أسبوعين

صحة

تتزايد في فصل الشتاء شهية تناول الأطعمة بسبب دفئها وحالة التكاسل التي تسيطر على كثيرين في ظل برودة الجو، ما يجعلهم يعتبرونه الفصل الرسمي لزيادة الوزن، بسبب تراكم الدهون، خاصة في منطقة البطن، التي تتسبب في ظهور "الكرش".

نشر الموقع الهندي "بولد سكاي" مؤخرًا دراسة تؤكد فعالية الكمون على التخلص من الدهون، لا سيما في منطقة البطن التي يعاني منها الكثير من السيدات والرجال.

أجريت دراسة على 88 امرأة بدينة، ووجد الباحثون أن الكمون ساعدهم في حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر، بالإضافة إلى أن فوائده عديدة ومنها تقليل نسبة الكوليسترول، وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز مناعة الجسم، وعلاج الأنيميا "فقر الدم"، فضلا عن تحسين عملية الهضم.

ونصح الباحثون، بتناول الكمون لإنقاص الوزن من خلال طرق مختلفة، بينها "عصير الكمون"، الذي يمكن استخلاصه من خلال نقع ملعقتين من الكمون في الماء ليلة كاملة، ثم غليه في الصباح، وإضافة نصف ليمونة للمشروب بعد تصفيته من الحبوب، ثم تناوله على معدة فارغة صباح كل يوم لمدة أسبوعين وسيلاحظ النتيجة تدريجيًا.

بجانب أنه يمكن مزج ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 جرامات من الزبادي ثم تناوله بشكل يومي، كما يمكن إذابة 3 جرامات أيضًا من مسحوق الكمون في الماء وتناوله يوميًا، بعد إضافة بضع قطرات من العسل للمشروب للاستفادة من القيمة الغذائية المتواجدة في عسل النحل الطبيعي.

وفي النهاية قدم الباحثون عدة نصائح للمساعدة في التخلص من دهون البطن، بينها تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين، وتقليل الكربوهيدرات، واتباع حمية غذائية مناسبة مع حساب السعرات الحرارية لكل وجبة.

وأكد الدكتور عماد الدين فهمي، استشاري تخسيس وتغذية، أن لعشب الكمون فوائد كثيرة أهمها حل مشاكل الهضم بما في ذلك الإسهال والمغص وتشنجات الأمعاء والغازات، لكن لا يستخدم لحرق الدهون.

واشار فهمي، إلى أن الكمون يستخدم أيضًا لزيادة تدفق البول لتخفيف الانتفاخ (كمدر للبول)، ولزيادة الرغبة الجنسية، لكن لم يثبت علميًا أنه يساعد على حرق الدهون، لكن يعطي شعورا فقط، لأن مرضى القاولون يعانون من انتفاخ البطن بشكل مستمر.

وقال فهمي لـ"هن"، إن هذه الوصفة هندية وهي عبارة عن مغلي الكمون وتساعد على المدى الطويل جدًا وبنسبة ضئيلة، لكن الكمون يستخدم أيضًا كعلاج طبيعي لتفريغ البطن، فهو يزيد من الإحساس بالشبع، ويساعد الجسم على التخلص من السموم، وهذا بفضل الخصائص المفيدة لبذور الكمون التي تجلب فوائد لا حصر لها لجسمنا.