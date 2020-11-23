هالة صدقي ترد على عروض الزواج بصورة من "عدلي علام": خايفة العرسان تطفش

علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة هالة صدقي، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من مشهد خلال دورها في مسلسل"عفاريت عدلي علام"، التي شاركت في بطولته مع الفنان عادل إمام، إذ ظهرت خلاله بإطلالة غريبة غير مهندمة.

ومازحت الفنانة متابعيها خلال تعليقها على خلفية طلبات الزواج التي عُرضت عليها خلال الفترة الماضية: "صباحكم كله خير، بس خايفة العرسان تطفش".

لاقت الصورة التي شاركتها هالة صدقي، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، إذ حصدت مئات التعليقات، كان أبرزها: "الحلو حلو لوقايم من النوم يا عدلي"، "صباحك عسل يا قمر في كل حلاتك قمر"، يا اختي كدة قمر وكدة قمر"، "صباحك حلو زيك".

هالة صدقي تتلقى عروض زواج

عروض الزواج عبر "إنستجرام"، كانت أكثر التعليقات الطريفة التي تلقتها هالة صدقي، من بعض متابعيها خلال تعليقهم على صورها، وكان آخرها صورة لها داخل البحر مع المطرب مصطفى حجاج، لتتلقى تعليق: "تتجوزيني"، وتفاعلت "هالة" مازحة معه بالرد: "قدم استمارة".

وعلقت الفنانة هالة صدقي، في تصريحها لـ"الوطن": "دول أغلبهم عيال صغيرة.. بربي الجيل"، متابعة بنبرة ساخرة: "هو بعد اللي حصلي ممكن أفكر أتجوز تاني".

وأوضحت "هالة" أن تعليقات طلبات الزواج تأتي بصفة الهزار والسخرية فقط: "أغلبهم محترمين وبنهزر مع بعض"، وفي حالة تجاوز أحد المتابعين تحذفه من حسابها: "اللي بيتجاوز بعمله بلوك.. الصفحة عندي نضيفة".

وأضافت مازحة: "أنا تلقيت 134 ألف طلب جواز، محتاجين أقعد أفرزهم، وبتفاعل معهم بالرد، عشان دول رأس مالي وجمهوري".

أزمة هالة صدقي مع زوجها

دخلت الفنانة هالة صدقي في أزمة مع زوجها المحامي سامح سامي، الذي زعم بأنها ليست أم أبنائه الحقيقية، قائلًا في فيديو نشره على موقع "يوتيوب": "دي بويضات واحدة أجنبية".

وردت عليه "هالة" عبر حسابها على "فيسبوك"، بأنها قدمت بلاغا ضده ومحاميه في الاتهامات السابقة التي افتعلها بسبب حكم النفقة، قائلة: "لما أب يتخلى عن مراته وأولاده ويشهر بيهم بعد ما يسرق أرضهم ويرميهم علشان طمعه وأنانيته، ويستغلهم أسوأ استغلال ويمنعهم من السفر ويقضي على مستقبلهم الرياضي، وفِي الآخر علشان يهرب من حكم الحبس بتاع النفقة ينكر نسبهم ويرفض يطلق، منتظر الثمن".

وقدمت هالة صدقي، 4 بلاغات للنائب العام ضد زوجها ومحاميه والموقع الإخباري والصحفي الذين نشروا الأخبار المسئية لها.