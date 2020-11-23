بعد رقصها على "برج الحوت".. 7 معلومات عن الحب الأول في حياة عمرو دياب

علاقات و مجتمع

على نغمات أغنية "أجمل عيون" المعروفة باسم "برج الحوت"، تمايلت إيناس شاهين خطيبة الفنان عمرو دياب السابقة، خلال حضورها حفل "الهضبة"، المنعقد في القاهرة، وسط تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت "إيناس" بأزياء سوداء فضفاضة، مع شعر أحمر انسيابي ومكياج سموكي، بصحبة محمود شاهين، نجل شقيقها، خلال رقصهما وغنائهما "أجمل عيون"، التي سبق أن أهداها "الهضبة" لحبيبته دينا الشربيني خلال عدة حفلات.

من إيناس شاهين؟

و"هن" رصد أبرز المعلومات عن خطيبة عمرو دياب الأولى، خلال الفقرات التالية.

- اسمها إيناس شاهين، الشقيقة الصغرى للنجمة إلهام شاهين.

- لديها 3 أشقاء: أمير شاهين، أيمن شاهين، إلهام شاهين.

- كان عمرها حين ارتبطت بـ"الهضبة" 17 عامًا، بينما كان هو في الـ27 من عمره، إذ أعلنا خطبتهما رسميا عام 1988، وأثر ذلك استعانت به إلهام شاهين، في أول عمل درامي له، وهو فيلم "السجينتان"، لكن الخطوبة لم تدم طويلا.

- رفضت إلهام شاهين الزواج لصغر عمر أختها، وكان عمرو دياب في بداية مشواره الفني، وسبق وتحدثت عن ذلك الأمر خلال لقاءها في برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي عرض في رمضان 2019، على شاشة "القاهرة والناس"، قائلة: "عمرو دياب وإيناس أختي اتخطبوا، وبعدين محصلش نصيب، يمكن أنا اللى بوّظت الجوازة، معرفش، يمكن أنا اختلفت على أي حاجة".

- تعمل حاليًا "استايلست" وفي مجال "آرت دايركشن".

- اعتمدت عليها إلهام شاهين كـ"استايلست" خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

- التقت بعمرو دياب 3 مرات خلال 2020، بعد فراق دام ما يقارب 30 سنة، إذ أحيا "الهضبة" حفل زفاف شقيقها "أمير"، فضلا عن حضورها حفلتين له، أحدهما في مدينة الجونة والأخرى بالقاهرة.