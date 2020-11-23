زوجة وليد سليمان بعد إصابة كورونا: راضين بقضاء الله.. ومش قادرة أرد على التليفون

علاقات و مجتمع

"وليد سليمان إيجابي كورونا، ادعولنا، الحمد لله ولله الأمر من قبل ومن بعد"، بتلك الكلمات أعلنت ياسمين أمل زوجة لاعب النادي الأهلي وليد سليمان، إصابة زوجها وابنها الأكبر سليم بفيروس كورونا المستجد، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قبل ساعة من إعلان "الحاوي" نفسه عن إصابته ونجله بـ"كوفيد 19" عبر "فيس بوك".

"الوطن" تواصلت مع زوجة "الحاوي"، التي أعربت عن صدمتها من نتائج مسحة كورونا، معلقة "أنا راضية بقضاء الله"، في ظل عدم ظهور أي أعراض على زوجها ونجلها.

وأضافت زوجة وليد سليمان: "فيه تليفونات كتير جاتلي، وناس كتير اتصلت بس مكنتش قادرة أرد على حد"، متابعة أنها وابنتها لم يصابن بفيروس كورونا حتى الآن، مع التزامها بالعزل المنزلي والإجراءات الطيبة الأخرى، رافضة ذكر تفاصيل عن الإصابتين.

وكان مصدر مقرب من نجم الأهلي، أكد لـ"الوطن"، أن وليد سليمان لم تظهر عليه أي أعراض دالة على إصابته بكورونا، إلا أنه أجرى المسحة أول أمس مع لاعبي النادي الأهلي، عقب مباراة أبو قير للأسمدة، ضمن منافسات كأس مصر، لتظهر النتيجة مساء أمس، ما استدعى إجراء جميع أفراد الأسرة للمسحة.

كان النادي الأهلي، أعلن عبر موقعه الرسمي أن وليد سليمان، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سيخضع لمسحة طبية جديدة خلال ساعات ‏للاطمئنان على حالته.‏

وأجرى اللاعبون والجهاز الفني مسحة طبية، أمس، في مقر النادي بالجزيرة، عقب العودة ‏مباشرة من الإسكندرية، والانتهاء من مواجهة أبو قير للأسمدة، التي أقيمت على استاد برج ‏العرب، وحقق خلالها الأهلي الفوز، وتأهل لملاقاة الاتحاد السكندري في دور نصف نهائي ‏بطولة كأس مصر.‏

وتابع الأهلي في بيانه: "باستثناء اللاعبين الذين سبق أن تم الإعلان عن إيجابية المسحة الطبية لهم، تسير الأمور ‏بشكل جيد داخل الفريق، ولا يوجد أي حالات أخرى قبل معسكر الفريق، الذي يبدأ اليوم عقب ‏المران المسائي".

وأكد مصدر بالأهلي أن وليد سليمان، تعرض للإصابة بفيروس كورونا، وذلك حسبما كشفت نتيجة المسحة التي خضع لها الفريق أمس السبت.

وضرب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، صفوف الفريق الكروي بالنادي الأهلي قبل أيام من مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

وأظهرت المسحة الطبية للفيروس المستجد، إيجابية عينة 4 لاعبين في صفوف الفريق الأحمر، قبل المواجهة التاريخية التي تجمعه بالغريم التقليدي، على لقب البطولة القارية.

بدأت الإصابات بعدما أثبتت المسحة الطبية إصابة محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب الفريق بالفيروس المستجد، يوم الخميس الماضي، قبل أن يتم بعدها بساعات قليلة إعلان إصابة زميله في الفريق صالح جمعة بالجائحة العالمية.