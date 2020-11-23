11 معلومة عن الفنانة سارة درزاوي أبرزها تحلم بـ"الأوسكار" (صور)

علاقات و مجتمع

حفل عائلي بسيط، اقتصر على الأهل والأصدقاء المقربين، احتفلت خلاله نجمة مسرح مصر، سارة درزاوي، بخطبتها، التي أعلنت عنها من خلال مشاركة صورة لها برفقة خطيبها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأرفقت نجمة مسرح مصر، تعليقًا على الصورة التي شاركتها: "أخيرا عملتها، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه".

إطلالة العروس سارة درزاوي

أطلت العروس بفستان متوسط الطول، ذا أكمام طويلة باللون البيج، من الدانتيل من أعلى وقماش البليسية من الأسفل، معتمدة في إطلالتها على المكياج الهادئ، الذي أضاف جمالًا وأناقة لها، وتركت شعرها منسدلًا على كتفها.

أبرز المعلومات عن العروس سارة درزاوي:

- ولدت في 31 مارس 1992، وتبلغ من العمر 28 عامًا

- ممثلة شابة، بدأت بالصدفة في مرحلة الثانوية، بعدما عرض عليها أحد زملائها القيام ببطولة عمل مسرحي في مسرح المدرسة.

- درست في كلية العلوم، ثم قررت تحويل المسار إلى كلية الآداب، بقسم "نقد ودراما مسرح"، إلى أن أصبحت معيدة، بجامعة عين شمس.

- انضمت لفريق "تياترو مصر"، الذي أسسه الفنان أشرف عبد الباقي، عام 2013، والذي تم تغيير اسمه إلى "مسرح مصر" مؤخرًا.

- كانت أولى بداياتها الفنية برفقة الفنان مصطفى خاطر، في مسرحية "شيزلونج"، التي لفتت من خلالها نظر الفنان أشرف عبد الباقي.

- شاركت مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج "جد جدًا"، وكانا يقدمان اسكتشات تمثيلية ضمن حلقاته.

- كانت بداية ظهورها في تياترو مصر والبرنامج وهي مرتدية الحجاب، ثم بعد فترة ظهرت بدونه.

- تعرضت للتنمر والمضايقات على الإنترنت بسبب قرار خلع الحجاب، لكنها صرحت أن قرارها حرية شخصية، وأنها لا تتقبل أي انتقاد حول الموضوع، طالبة من الجمهور التركيز على فنها وانتقاد أدائها التمثيلي فقط.

- انتشرت العديد من الشائعات التي تفيد بارتباطها بالفنان محمد أنور، نجم مسرح مصر، لكنها قررت الرد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بصورة من عقد قرانه، قائلةً: "قالي اتجوزي عشان الإشاعات تخلص وراح اتجوز هو.. ألف ألف مبروك يا أنور عروستك الحلوة نوران، ربنا يهدي سركوا ويتمملكوا علي خير، أنور اتجوز يا جدعان".

وأضافت: "يا رب بقي الإشاعات تخلص، أنور صاحبي وأخويا وعشرة عمر من يجي 10 سنين، وعمر ما كان في أي حاجة بينا أكتر من صداقة وأخوة وعشرة، أي حاجة تانية كانت من خيال المتفرج".

- قالت خلال استضافتها ببرنامج"معكم"، مع الإعلامية منى الشاذلي، إنها كانت سعيدة للغاية أثناء تمثيلها في الفيلم القصير "جزيرة التوت"، لأن الفيلم نال إعجاب الكثيرين ورُشح لجوائز، كما أنها علمت أن الفيلم عُرض لأطفال في غزة بفلسطين وهو ما جعلها في غاية السعادة.

- في الحلقة ذاتها كشفت سارة درزاوي، أن لديها أمنية كبيرة تحلم بها وهي الوصول لجائزة "الأوسكار": "ممكن الناس تشوف إني عايشة في مدينة أحلام مع نفسي، أو تسخر من ده، بس بجد أنا نفسي أعمل حاجة توصلني لجائزة الأوسكار، وأنا مؤمنة أن أقدر أوصل لده".