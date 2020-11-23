حنان ترك تظهر من جديد بـ"كاس وشمعة منورة".. والجمهور: ربنا يكفيكي شر نفسك

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة المعتزلة حنان ترك، صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التي عادت له بعد فترة غياب دامت سنوات.

وتفاعل معها محبيها وأبدوا إعجابهم بصورتها التي تظهر خلالها وهي تحمل شمعة مضاءة داخل كأس كريستال، تنظر إليه بابتسامتها المعتادة، وهي جالسة على كورنيش إحدى الدول الأوروبية.

عبرت لها شيماء عن حبها لها، قائلة: "جميلة زي ما أنتي ما اتغيرتيش ولسه بنحبك.. بعدك عن الفن زاد حبك في قلوبنا، متواضعة وصاحبة مبدأ، ربنا يبعد عنك الشيطان ويكفيكي شر نفسك ويثبتك يا رب".

ودعت لها لارا من فلسطين، قائلة: "ألله يباركلك بعمرك وبولادك، شو بحبك والله، من فلسطين بحبك".

وابتعدت حنان ترك عن مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، بعد ما فاجأت جمهورها بحذف كل صورها من "إنستجرام" في أغسطس 2018، دون توضيح أسباب، ثم عادت في أبريل 2019، ونشرت صورا مجمعة لها وهي طفلة وأخرى برفقة والدها، ويتابعها 255 ألف شخص.

وتنشط حنان، بشكل ملحوظ على "تويتر"، وحذرت جمهورها في آخر تغريدة لها من الصفحات الوهمية التي تنتحل صفتها، قائلة: "للأسف في صفحات كتير على فيسبوك باسمي، وأنا غير مسؤولة عنها وعن ما ينشر فيها"، وقامت بنشر رابط حسابها الوحيد الرسمي على "فيسبوك"، مشيرة إلى أنها بصدد التوثيق.

وكررت حنان ترك، هذا التنويه مرة أخرى في نوفمبر الجاري، قائلة: "نرجو من الجميع تحرى الدقة فيما ينشر منى وعنى، حيث إنى لا أمتلك غير صفحة واحدة رسمية وموثقة على إنستجرام وتويتر، وهذا الحساب على فيسبوك، وجار توثيقه، وأنا غير مسؤولة عن أى شىء ينشر إلا على هذه الحسابات الموثقة رسميا".