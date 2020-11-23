بنظارة طبية.. المهندسة إيمي سلطان تحيي حفل زفاف بوصلة رقص جريئة

لايف ستايل

شاركت إيمي سلطان الشهيرة بالراقصة المهندسة، مقطع فيديو جديد لها خلال رقصها في أحد الأفراح، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

رسالة لـ"إيمي سلطان": مبتعرفيش ترقصي

ظهرت "إيمي" ببدلة رقص جريئة ومكشوفة، تجمع بين الأسود والأحمر والأخضر، مزينة بعدة نقوش، مع ارتدائها نظارة طبية، معلقة باللغة الإنجليزية: "لا تفشل أبدا"، ما أثار جدلا بين متابعيها.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، الذي حصد آلاف التعليقات، أبرزها: "إيه النظارة اللي أنتي لابساها دي"، و"مبتعرفيش ترقصي"، و"اللبس مكشوف وأوفر جدا"، و"أحسن راقصة في مصر".

رحلة إيمي سلطان من "الهندسة" إلى الرقص الشرقي

سبق أن تحدثت إيمي سلطان، عن حبها للرقص، الذي دفعها للدخول إلى ذلك المجال عقب انتهائها من دراسة هندسة الديكور، قائلة خلال حوارها مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج "فنجان قهوة"، عبر شاشة "صدى البلد": "كنت متفوقة في المدرسة، أنا دحيحة بلبس نضارة نظر، ولما اتخرجت من المدرسة اشتغلت في الباليه".

وتابعت: "لكن أهلي أصروا إني أكمل تعليمي بأي طريقة كان عندهم حق، لأن الفن حاجة مش مضمونة، وبشهادتي أقدر أشتغل أي حاجة، وأنا أقدر اشتغل بشهادتي وعملت بيتي".

وأوضحت إيمي سلطان، أنها تعلمت رقص الباليه في سنغافورة، ثم سافرت إلى دول عديدة لتقديم العروض: "في إحدى السفريات كنا في مسرح بتركيا، يمكن أن نقول إنه شكل مصغر من الأوبرا، وبه كل أنواع الرقص، وكنت سعيدة للغاية هناك"، حتى قررت احتراف الرقص الشرقي.

يذكر أن إيمي سلطان أثارت الجدل كثيرًا حول دراستها للهندسة، ومن ثم تحولها لمهنة الرقصة، إذ عرفت بعد ذلك بـ"الراقصة المهندسة".